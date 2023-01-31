Білий дім підтримав рішення Байдена не відправляти F-16 в Україну - CNN

Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки в Україну, включаючи танки Abrams.

Джон Кірбі прокоментував рішення Байдена про F-16 для України / Фото defense.gov, Вікіпедія

Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams, передає CNN.

"Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена в найближчі тижні й місяці. Ці засоби для українців будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні", - сказав Кірбі.

За його словами, рішення про відправку Україні танків "Абрамс", оголошене минулого тижня, не було запізнілим, навіть на фоні повідомлень про захоплення Росією населених пунктів на сході України.

"Рішення про танки - і це було не лише рішення США, але і німців, а до цього британців - насправді було зроблено для допомоги Україні випередити бойові дії, які, як ми думаємо, всі побачать навесні. Отже, це був один з тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати засоби, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться - і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ", - сказав представник Білого дому.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Літаки F-16 для України

20 січня стало відомо, що Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

21 січня посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що в США очікується широка підтримка ініціативи союзників про передачу Україні винищувачів F-16. Адміністрація Джо Байдена позитивно реагує на будь-яку допомогу українським військам.

25 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував початок роботи з отримання Україною американських винищувачів F-16.

30 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 лише в координації з НАТО.

Пізніше 30 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ.

Інші новини по темі: