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Сотні тисяч мобілізованих: Данілов попередив про підготовку нового наступу РФ

31 січня 2023, 07:19
В рамках мобілізації в РФ вже призвали в армію 300 тисяч осіб, нагадав секретар РНБО.
Данилов, війська РФ
Олексій Данілов не виключив нового наступу РФ / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про підготовку РФ до нового наступу на Україну.

В ефірі телемарафону він нагадав про те, що в рамках мобілізації в РФ вже призвали в армію 300 тисяч осіб.

Секретар РНБО звернув увагу на те, що половину з призваних окупанти відправили на фронт, а інша половина — в резерві для нового наступу.

"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося", – зазначив він.

За словами секретаря РНБО глава держави щодня спілкується зі своїми іноземними колегами щодо військової допомоги. При цьому також триває також робота всередині нашої держави.

"Так, це для нас виклик, але ми це витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше. Тоді ми були сам на сам з агресором. Зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з'являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні", - додав Данілов.

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.

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