Ростов-на-Дону трясло від вибухів: зафіксовано масштабну пожежу у центрі міста

Марія Николишин
27 серпня 2025, 11:03
1466
Місцеві жителі чули щонайменше 3 гучні вибухи.
Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • В Ростові-на-Дону і області лунали вибухи
  • Росіяни жалілись на атаку дронів
  • Після вибухів у центрі міста почалася пожежа

Увечері 26 серпня над російським Ростовом-на-Дону лунали вибухи. Пізніше над містом здійнявся дим. Про це пишуть місцеві пропагандистські канали.

Відомо, що у Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. Росіяни жалілись, що Ростов-на-Дону атакували "добрі" дрони.

відео дня

Місцеві жителі стверджували, що чули щонайменше 3 гучні вибухи. Після одного із них у центрі міста почалася пожежа. На опублікованих кадрах видно, що палала саме житлова багатоповерхівка.

Місце влада говорить, що нібито уламки впали на покрівлю будинку, де й зайнялася пожежа. Також там пошкоджено вікна.

Вибухи в Ростовські області

Варто зауважити, що окрім самого Ростова, дрони атакували й область. Загалом росіяни повідомляють про 15 "збитих" безпілотників.

Так, у Новобессергенівці та селі Боцманове Неклинівського району уламками посічено кілька фасадів, дахів та воріт приватних будинків, пошкоджено автомобіль.

Фрагменти БпЛА впали й у Новошахтинську у дворі приватного будинку. Там також пошкоджено дах та покрівля кількох будинків, автомобіль. Були проблеми з енергопостачанням.

Пожежа в Ростові-на-Дону – відео:

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: зафіксовано масштабну пожежу у центрі міста

Удари по російських НПЗ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що ЗСУ мають повне право наносити удари по російських стратегічних об'єктах.

За його словами, це для Росії дуже чутливо.

"Так чи інакше, пошкоджені об’єкти росіяни рано чи пізно відновлять. Тому не можна робити довгих пауз між ударами. Як і у випадку з нафтопереробними заводами: якщо дати час на ремонт, противник відновить потужності й продовжить заробляти гроші на війну", - наголосив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч проти 23 серпня в місті Петров Вал Волгоградської області РФ пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників і займання неподалік залізничної станції.

У ніч на 21 серпня під ударом безпілотників опинилися Ростовська та Воронезька області. Сильна пожежа, ймовірно, спалахнула на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який раніше вже був атакований безпілотниками.

15 серпня в Сизрані Самарської області РФ також гриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів по НПЗ. Там було чути близько 10 вибухів.






