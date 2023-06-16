"Найбільша атака за останні тижні": Кулеба вказав мету ракетного удару РФ по Києву

Ракетна атака відбулася якраз під час перебування у столиці України президента ПАР Сиріла Рамафоса та африканській делегації.

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Кулеба вказав мету ракетного удару РФ по Києву/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія у п’ятницю, 16 червня, завдала масованого ракетного удару по Києву якраз під час перебування в українській столиці африканської делегації, яку очолив президент ПАР Сиріл Рамафоса. Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що таким чином РФ "передала привіт" африканській делегації.

Про це Кулеба написав у Twitter. Глава МЗС наголосив, що цей ракетний удар був найбільшим за останні тижні.

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", – написав Кулеба.

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Кулеба зазначає, що ракетним ударом по Києву РФ "передала привіт" африканській делегації/ скрін

Ракетний удар РФ по Києву 16 червня

У п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. По всій території країни була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомляли, що країна-агресорка РФ запустила ракети "Калібр" з Чорного моря. Пізніше повідомлялося і про запуск окупантами балістичних ракет.

Після ракетної атаки у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр" і 2 розвідувальних безпілотники.

Начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко попередив, що є велика ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У той же час у поліції Київської області повідомляли, що внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Там була пожежа і є постраждалі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві немає пошкоджених об’єктів внаслідок ракетної атаки. Звуки вибухів у Подільському районі були роботою ППО.

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