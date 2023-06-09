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Нічна ракетна атака по Україні: окупанти вдарили по Житомирщині, є жертва

Анна Ярославська
9 червня 2023, 08:20 оновлено 9 червня, 08:55
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Російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" і крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55.
Ракетний удар
У ніч на 9 червня РФ завдала ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, скріншот

У ніч на п'ятницю, 9 червня 2023 року, російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. Повітряна тривога по всій країні вчора ввечері оголошувалася двічі - після 20:00 і після години ночі, коли люди вже спали.

Вранці в Повітряних силах повідомили, що в період з 22:00 по 04:00 російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" і крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури.

Пуски "шахедів" здійснювалися з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

відео дня

Протягом атаки запущено до 16 ударних БПЛА і шість крилатих ракет повітряного базування.

Звіт Повітряних сил
Скільки повітряних цілей збито в ніч на 9 червня / Фото: t.me/kpszsu

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь", у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

Також близько 20:00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об'єктів у Черкаській області.

Ракетний удар по Житомирщині

Вночі 9 червня окупанти вдарили ракетами по Житомирській області.

У Звягельській міськраді в Telegram повідомили, що "приліт" був в житловий масив приватного сектора. За попередньою інформацією шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено.

Одна людина загинула, також є поранені - їм надається вся необхідна допомога.

Пізніше в Житомирській ОВА уточнили, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги сили ППО збили одну ракету.

Внаслідок падіння уламків у м. Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків.

Внаслідок події 1 людина загинула і 3 людини травмовані.

Наслідки ракетної атаки по Житомирщині
Наслідки ракетної атаки по Житомирщині / Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що вночі захисники неба збили безпілотник та дві крилаті ракети.

Уламки впали в Новомосковському районі та пошкодили два приватних будинки, авто і газопровід. Постраждалих немає.

Росіяни вдарили ракетами по Умані

Як повідомляв Главред, ввечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані в Черкаській області. На місці "прильоту" почалася пожежа. Про це розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Повідомляється, що російські окупанти вдарили по промисловому об'єкту та автомийці. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 8 осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Нагадаємо, 28 квітня російські окупанти також атакували Умань ракетами. Одна з них вдарила в багатоповерхівку - там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

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