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РФ може готувати масовану атаку: у ЗСУ назвали напрямки ракетних ударів

Олексій Тесля
12 червня 2023, 12:49 оновлено 12 червня, 12:59
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Окупанти застосовують крилаті ракети і дрони за різними напрямками, пояснив Юрій Ігнат.
Россійська ракета, Юрій Гнат
Окупанти можуть готувати нову атаку, попередив Юрій Ігнат / Міноборони РФ, командування ЗСУ

Російські окупанти можуть готувати нову масовану ракетну атаку, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, тактика у росіян залишається однаковою: "Тому що застосовують вони крилаті ракети і дрони за різними напрямками, намагаються ввести в оману нашу ППО".

Представник ПС ЗСУ зазначив, що ворожі об'єкти летять спочатку групою, згодом поділяються на підгрупи, а потім діють поодинці: "Вони можуть летіти на захід, а потім різко повернути назад. Росіяни намагаються зробити все, щоб подолати нашу ППО. Зменшення ворожої активності в небі в ніч на 12 червня пов'язане погодними умовами".

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Співрозмовник нагадав про те, що окупанти продовжують завдавати ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по прифронтових територіях. Також загарбники використовують дрони-камікадзе. Це не тільки" Шахеди", а й "Ланцети" різних типів.

"Окупанти майже завжди застосовують "Шахеди", починаючи з половини дванадцятої ночі, і аж до четвертої ранку. Загарбники обирають саме такий час, щоб унеможливити збивання їхніх безпілотників зі стрілецької зброї", — додав Ігнат.

Нагадаємо, окупанти РФ різко активізували атаки на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

Більше новин:

війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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