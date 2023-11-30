Не давали пролетіти лайнеру і презирливо пішли: Лаврова принизили на зустрічі ОБСЄ

Візит очільника МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова на міністерську зустріч ОБСЄ в Македонію - але весь захід обернулося репутаційним кошмаром.

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Лавров під час виступу не втримався від великоімперського чванства / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Візит керівника МЗС країни-агресора РФ Сергія Лаврова на чолі делегації в Скоп'є (Македонія) на міністерську зустріч ОБСЄ обернувся практично фарсом.

Почалося все з того, що, як написало російське видання ТАСС, літак з Лавровим не пропустили на політ над Болгарією ‒ оскільки на борту разом з ним перебувала одіозна спікерка МЗС РФ Марія Захарова (проти якої в ЄС ввели персональні санкції). Відповідно, летіти росіянам довелося в обхід - через Грецію (таким чином загальна дистанція польоту склала близько 4 тисяч кілометрів).

Потім, коли Лавров виліз все ж на трибуну і почав звідти віщати - транслювати тези кремлівської пропаганди, трапився заздалегідь анонсований демарш української та кілька інших делегацій (Литва, Латвія, Естонія та Польщі). Дипломати оперативно покинули зал засідань, але Лавров і тут не упустив можливість показати свою лояльність Путіну і Кремлівському начальству.

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У кращих традиціях російського великоімперського чванства, Лавров, який виступав російською, в якийсь момент перервався і кинув репліку в зал англійською мовою: "Ви не могли б залишити мене наодинці, будь ласка? Дякую".

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