'У нас закінчується час': НАТО готує 'військовий Шенген' для можливого протистояння Росії

НАТО сигналізує про необхідність уникнути бюрократичних перепон для ефективного переміщення військ у Європі, оскільки це може стати завадою у випадку конфлікту з РФ. Про це повідомив начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в інтерв'ю Reuters.
За його словами, в Європі можна було б впровадити "військовий Шенген", забезпечивши зону вільного пересування для військових, аналогічну політичній Шенгенській зоні. Таке рішення дозволить вільно переміщувати війська в межах більшості країн ЄС.
"У розпал війни в Україні РФ випускала 50 тисяч артилерійських снарядів на день. Ці снаряди мають дійти до гаубиць. Тому ви повинні створити склади для боєприпасів, пального, запчастин і провізії", – сказав Александр Солфранк.відео дня
Він також підкреслив, що необхідно швидко перекидати війська НАТО по великій території Європи. Солфранк додав, що час на підготовку закінчується і необхідно створювати ефективні механізми переміщення військ, щоб бути готовими до потенційної кризи або війни.
"У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни. Ми маємо бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосована стаття 5 (Вашингтонського договору про колективну оборону)", - підсумував генерад-лейтенант.
Ймовірність наступу Росії на НАТО
Нагадаємо, у дослідженні німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) висловлено гіпотезу, що у випадку, якщо війна між Росією та Україною залишиться нерозв'язаноню і перейде у стан "замороженої", то Москва за 6 років може розпочати відкриту збройну конфронтацію з НАТО. Найімовірніше РФ нападе на країни Балтії – Латвію, Литву та Естонію.
Також прессекретар Путіна, Дмитро Пєсков, висловив думку, що не Росія є агресором, а Європа "загрожує" російській державі. Він вказав на нібито інтенсивний рух НАТО "всією своєю міццю" до кордонів Росії.
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