Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років - аналітики

Росія буде стрімко нарощувати свої військові можливості і використає їх для військової агресії вже проти країн НАТО, вважають аналітики DGAP.

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Росія може напасти на країни Балтії - німецькі експерти / Колаж: Главред, фото: twitter.com/APUkraine, УНІАН

Якщо розв'язана агресором Росією війна проти України піде за сценарієм замороженого конфлікту, Москва за 6 років піде на пряму збройну конфронтацію з НАТО. Російські війська можуть напасти на країни Балтії – Латвію, Литву та Естонію. Про це йдеться в дослідженні німецького товариства зовнішньої політики (DGAP).

Аналітик DGAP, які використовували у своєму дослідженні джерела в спецслужбах і військових колах, дійшли висновку про те, що Росії в разі заморозки війни в Україні вистачить 6 років для того, щоб підготувати свої війська до прямого бойового зіткнення з Північноатлантичним альянсом.

"Навіть після майже дворічної війни в Україні військовий потенціал Росії вищий, ніж це наразі видається. Найбільших втрат людей і техніки зазнали сухопутні війська", - вважають аналітики. відео дня

На думку експертів, Москва зможе швидко наростити свої військові можливості, і у країн Альянсу є від 5 до 9 років, щоб посилитися і запобігти війні.

Аналітики вважають, що приводом для масштабного конфлікту Росії і НАТО може стати напад російських військ на країни Балтії.

"Вікно для можливого російського нападу відкриється, як тільки у Росії виникне враження, що напад, наприклад, у країнах Балтії, може бути успішним", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду заявляв, що НАТО піде прямою війною на Росію у разі підриву Запорізької АЕС. На думку Коваленка, мова може йти про військову операцію країн Альянсу на російській території.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко оцінив ризик прямого протистояння РФ і НАТО. Згідно з припущенням дипломата, Росія навряд чи піде на такий крок. Водночас Огризко не виключив подібного сценарію, оскільки росіянам постійно потрібні "завоювання".

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