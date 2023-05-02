Загроза війни РФ з НАТО: Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії

Необхідно зробити все для того, щоб запобігти війні між РФ і НАТО, впевнений канцлер ФРН.

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Олаф Шольц зробив заяву з приводу використання ЗСУ німецької зброї / Колаж УНІАН, Bundeswehr

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про те, що Збройні сили України не повинні обстрілювати російську територію зброєю, яку Німеччина передала Україні.

Таку заяву канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив під час виступу в рамках діалогу з громадськістю в Бендорфі, повідомляє Німецька хвиля.

"Україна не повинна застосовувати поставлену ФРН зброю для обстрілу російської території", — сказав він.

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При цьому німецький канцлер нагадав про те, що подібні застереження також раніше звучали з боку інших західних країн, які допомагають Україні.

Своє побоювання він пояснив тим, що необхідно зробити все для того, щоб запобігти війні між РФ і НАТО.

На отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які Німеччина поставила ЗСУ, Україна може розраховувати з серпня, а зараз йде процес їх виробництва, додав Шольц.

Раніше уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Крім установки ППО Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниці таких транспортних засобів.

Нагадаємо, Німеччина повідомила, що передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем про Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландах за надану допомогу.

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