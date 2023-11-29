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У Росії оголосили про готовність воювати з НАТО: у Лаврова вибухнули умовою

Андрій Ганчук
29 листопада 2023, 14:47
У МЗС агресора Росії звинуватили Північноатлантичний альянс у "нескінченному посяганні" на інтереси Москви на її начебто "серцевинному напрямку".
Рябков, НАТО
Чи буде військовий конфлікт Росії і НАТО, залежить від Альянсу - Рябков / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ, УНІАН

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що між країною-окупантом і НАТО можливий військовий конфлікт. Він звинуватив Альянс у "посяганні на інтереси" Москви на "серцевинному" для російських загарбників напрямку і відкинув можливість відновлення відносин Росії і колективного блоку безпеки Заходу.

В інтерв'ю пропагандистам Известия у відповідь на питання про те, чи можливий у майбутньому збройний конфлікт Росії і Альянсу, "дипломат" звинуватив блок у, мовляв, посяганні на "російські інтереси", і заявив про готовність до протистояння.

"Залежить від Північноатлантичного альянсу. Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними у нашому розпорядженні засобами", - сказав Рябков.

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Мовляв, НАТО "не можна нескінченно зазіхати" на інтереси Росії на "серцевинному" для Москви напрямку. За його словами, це "небезпечний шлях".

Також заступник голови МЗС РФ додав, що в найближчому майбутньому Росія і НАТО відносин не відновлять.

"Я не думаю, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі в осяжній перспективі. Це виключено з міркувань як принципового, так і практичного характеру. Якщо хтось на Заході думає, що ми потребуємо цих відносин, що ми в якийсь момент прийдемо і попросимо про їх відновлення, так це найбільша помилка", - додав заступник Лаврова.

Більш того, він "зажадав" для потенційних домовленостей діалогу "тільки на рівноправній і взаємоповажній основі".

"А вже тепер на тлі того, що відбувається я взагалі не уявляю собі ситуацію і контекст, в якому таке можливо", - підкреслив Сергій Рябков.

Війна Росія НАТО

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО за 6 років, вважають німецькі аналітики DGAP. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

НАТО піде прямою війною на Росію у разі підриву Запорізької АЕС, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. На його думку, сценарій передбачає пряму військову операцію західних країн на російській території.

НАТО готує "військовий Шенген" для можливого протистояння Росії, повідомив начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Олександр Солфранк. За його словами, таке рішення дозволить вільно переміщати війська по Євросоюзу.

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новини Росії НАТО МЗС Росії Сергій Рябков
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