У МЗС агресора Росії звинуватили Північноатлантичний альянс у "нескінченному посяганні" на інтереси Москви на її начебто "серцевинному напрямку".

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Чи буде військовий конфлікт Росії і НАТО, залежить від Альянсу - Рябков / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ, УНІАН

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що між країною-окупантом і НАТО можливий військовий конфлікт. Він звинуватив Альянс у "посяганні на інтереси" Москви на "серцевинному" для російських загарбників напрямку і відкинув можливість відновлення відносин Росії і колективного блоку безпеки Заходу.

В інтерв'ю пропагандистам Известия у відповідь на питання про те, чи можливий у майбутньому збройний конфлікт Росії і Альянсу, "дипломат" звинуватив блок у, мовляв, посяганні на "російські інтереси", і заявив про готовність до протистояння.

"Залежить від Північноатлантичного альянсу. Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними у нашому розпорядженні засобами", - сказав Рябков. відео дня

Мовляв, НАТО "не можна нескінченно зазіхати" на інтереси Росії на "серцевинному" для Москви напрямку. За його словами, це "небезпечний шлях".

Також заступник голови МЗС РФ додав, що в найближчому майбутньому Росія і НАТО відносин не відновлять.

"Я не думаю, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі в осяжній перспективі. Це виключено з міркувань як принципового, так і практичного характеру. Якщо хтось на Заході думає, що ми потребуємо цих відносин, що ми в якийсь момент прийдемо і попросимо про їх відновлення, так це найбільша помилка", - додав заступник Лаврова.

Більш того, він "зажадав" для потенційних домовленостей діалогу "тільки на рівноправній і взаємоповажній основі".

"А вже тепер на тлі того, що відбувається я взагалі не уявляю собі ситуацію і контекст, в якому таке можливо", - підкреслив Сергій Рябков.

Війна Росія НАТО

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО за 6 років, вважають німецькі аналітики DGAP. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

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