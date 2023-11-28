'Наслідки будуть більш серйозні': Шольц зробив важливу заяву для України

За словами Шольца, підтримка України не має припинятись навіть попри рішення Конституційного суду Німеччини.

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Шольц зробив важливу заяву для України / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив думку, що надання військової та фінансової підтримки Україні має "життєво важливе значення" для Європи. Про це він сказав у своєму виступі в парламенті, повідомляє The Guardian.

"Ми будемо продовжувати надавати цю підтримку доти, доки вона буде необхідною. Ця підтримка має екзистенційне значення. Для України ... але також і для нас в Європі. Ніхто з нас не хоче уявити, які ще більш серйозні наслідки матиме для нас перемога Путіна у цій війні", - зазначив Олаф Шольц.

За словами Шольца, Німеччина була одним з найбільших прихильників України разом зі США, постачаючи Києву зброю.

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Але рішення Конституційного суду від 15 листопада проти бюджетного маневру, спрямованого на обхід "боргового гальма" Німеччини, зруйнувало фінансові плани коаліції Шольца.

За інформацією Bloomberg, Шольц заявив, що його уряд зобов'язаний продовжувати інвестування для модернізації економіки та підтримки міжнародної конкурентоспроможності, навіть після рішення суду.

"Тільки якщо Німеччина модернізує себе, ми зможемо потужно реагувати на непередбачувані кризи в майбутньому. Зараз ми повинні забезпечити управління трансформацією нашої економіки в Німеччині і залишатися конкурентоспроможними як сильна індустріальна країна", - сказав Шольц під постійні критичні зауваження з боку опозиційних депутатів.

Уряд планує збільшити обсяг нових неподаткових запозичень у фінансовому плані на наступний рік. Шольц вказав, що обговорення бюджету на 2024 рік ще тривають і підкреслив, що "обережність важливіша за швидкість".

Він не уточнив, чи планує правляча коаліція знову призупинити так зване боргове гальмо наступного року.

"Ясно одне: це рішення створює нову реальність - для федерального уряду і для всіх нинішніх і майбутніх урядів, як на федеральному, так і на земельному рівні, - сказав він законодавцям. "Реальність, яка, однак, ускладнює досягнення важливих і широко поділюваних цілей нашої країни".

Він сказав, що уряд працює з Бундестагом "інтенсивно, щоб якомога швидше ухвалити всі рішення, необхідні для бюджету 2024 року", оскільки громадяни та компанії "потребують ясності в турбулентні часи".

Шольц висловив думку, що для Німеччини є вельми важливим продовжувати ініціативи в областях, таких як розвиток сучасної та цифрової інфраструктури, впровадження чистої енергії та розвиток екологічно чистих технологій. Це необхідно для того, щоб утримувати конкурентоспроможність в порівнянні з такими країнами, як США, Франція, Китай та Японія, які активно вкладають в майбутнє.

"Ми перебуваємо посеред світанку нової ери, яку за масштабами можна порівняти лише зі світанком індустріальної епохи в 19 столітті", - додав він.

Допомога Україні від західних союзників

Президент Чехії Петр Павел звернувся до Заходу із закликом не зменшувати підтримку України, оскільки інакше наступний рік може стати більш вигідним для Росії.

Полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант зазначив, що підтримка України переживає важливий період, оскільки багато країн вже виділили всі доступні ресурси. Потенціал для військової допомоги є лише у США.

Водночас, як зазначає видання Bloomberg великий пакет військової допомоги для України та Ізраїлю може не бути затверджений США до кінця поточного року.

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