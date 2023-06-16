"Не буде виходу": регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші – Фесенко

Коли в Росії почнеться боротьба за владу, Москва припинить фінансування регіонів. І тоді еліти на місцях візьмуть владу у свої руки.

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Регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші, каже Фесенко/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Близько 90 відсотків нинішніх російських губернаторів були призначені Кремлем. Але в окремих регіонах керують представники місцевих еліт. І коли в країні-агресорці Росії почнеться хаотична боротьба за владу, ці окремі регіони можуть швидко відколотися, як тільки "центр" послабиться.

Поштовхом до такого розколу стане припинення фінансування цих регіонів з боку Москви. Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

"Наскільки я пам’ятаю статистику, то близько 90 відсотків нинішніх російських губернаторів – це призначенці Кремля, а не представники місцевих еліт. Наприклад, губернатор Білгородщини не виходець з регіону, його призначили з Москви. У 1990-х роках ситуація була інакшою, бо більшість місцевих лідерів були представниками місцевих еліт – вони там виросли і були авторитетними у своїх регіонах", – зазначає Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) – український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Водночас він розповів, що в окремих регіонах існує традиція, коли керування здійснюють представники місцевих еліт. Така ситуація, наприклад, на Кавказі, у Татарстані та Башкортостані. Тому місцеві еліти цих регіонів можуть включитися у боротьбу за владу, якщо "центр" буде різко послаблений.

"Зараз Кремль ще має контроль над силовими структурами. Поки вони контролюють субвенції для регіонів, місцеві еліти навряд чи будуть воювати з центром. А от якщо у Росії розпочнеться боротьба за владу, почнуться хаотичні внутрішні процеси, коли центр припинить фінансування регіонів, що тоді робити? А тоді у місцевих еліт просто не буде іншого виходу, окрім як контролювати процес самим. Тобто взяти під контроль фінансові потоки, не віддавати гроші до Москви, а переходити на самозабезпечення", – наголосив Фесенко.

У боротьбу за владу в РФ включиться багато ПВК

У той же час експерт нагадав, що зараз у країні-агресорці Росії розпочалася "мода" на приватні військові компанії. Свої ПВК почали створювати, зокрема, великі російські державні компанії – "Газпром", "Роснефть" та деякі інші, а також великі регіони. Фактично це створення власних мініармій.

"Зараз вони формально використовуються проти України, але завтра – хтозна, вони можуть використовуватися для захисту корпоративних або регіональних інтересів, що, знов-таки, може призвести до війни "всіх проти всіх". Причому війни у прямому сенсі, з використанням військових ресурсів", – підсумував Фесенко.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду:

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

У той же час екснардеп, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош зазначає, що розпад Росії стане головним гарантом того, що Україну у найближчі десятиліття не спіткає нова велика війна. Проте це не означає, що на нашу державу не чатуватимуть нові небезпеки. Існуватиме небезпека з боку нових утворень, на які розпадеться РФ. Щоб убезпечити Україну, потрібно відрізати цим новим утворенням доступ до Чорного моря.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що контрнаступ ЗСУ може запустити в РФ період напіврозпаду, а потім і розпаду. У кращому для Кремля випадку після початку наступу захисників України в РФ може змінитися політичний режим, але після цього все одно відбудеться розпад країни-окупанта.

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначав, що ситуація у Білгородській області стане для Москви раковою пухлиною, яка з'їсть всю країну-агресорку Росію. РФ почне розпадатися, коли буде створена Білгородська народна республіка (БНР) і подібні утворення почнуть з’являтися по усій країні. На країну-окупанта Росію чекає доля СРСР.

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