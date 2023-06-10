УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковник

Альона Вороніна
10 червня 2023, 04:40
23
На Росію чекає доля СРСР. РФ розпадатиметься, коли утворення типу Білгородської народної республіки з'являться по всій країні і почнуть відділятися від центру.
Легион Свобода России, Роман Свитан
Ситуація на Бєлгородщині стане раковою пухлиною, яка з’їсть всю Росію/ колаж: Главред, фото: Telegram Легіон "Свобода Росії", скрін

Ситуація у Білгородській області стане для Москви раковою пухлиною, яка з'їсть всю країну-агресорку Росію. РФ почне розпадатися, коли буде створена Білгородська народна республіка (БНР) і подібні утворення почнуть з’являтися по усій країні.

На країну-окупанта Росію чекає доля СРСР. Про це сказав полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Ситуація в Білгородській області для Москви стане раковою пухлиною, яка з'їсть всю Росію. А ось білгородчанам, навпаки, вдасться очиститися від московської ракової пухлини. Вона буде лежати на всій країні, поки не відбудеться повне очищення від імперського режиму. Росію спіткає доля СРСР. Система управління Горбачова зруйнувалася через те, що Радянський Союз став розпадатися на частини", – зазначив Світан.

Він нагадав, що перед розпадом СРСР самопроголошений орган влади Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС, російською ГКЧП) намагався перехопити владу, але республіки "змели" цю надбудову.

"Аналогічні події відбудуться і зараз – Росія розпадатиметься, коли утворення типу Білгородської народної республіки з'являться по всій країні і почнуть відділятися від федерального центру", – наголосив полковник запасу.

Хто такий Роман Світан

Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Росія розпадеться на частини, але на це потрібен час. Розпад РФ може статися приблизно через 10 років.

"У Москви нічого не залишиться. Будуть міністри з портфелем без повноважень або Дума, от тільки Російської Федерації вже не буде. Залишиться Московія, яку, думаю, торкнеться тенденція самовизначення. Наприклад, з'явиться окремий суб'єкт на Рубльовці. Сама країна розпадеться на частини. Однак, це тривалий процес, на який піде близько 10 років", – підсумував Світан.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю з Романом Світаном:

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

У той же час екснардеп, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош зазначає, що розпад Росії стане головним гарантом того, що Україну у найближчі десятиліття не спіткає нова велика війна. Проте це не означає, що на нашу державу не чатуватимуть нові небезпеки. Існуватиме небезпека з боку нових утворень, на які розпадеться РФ. Щоб убезпечити Україну, потрібно відрізати цим новим утворенням доступ до Чорного моря.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що контрнаступ ЗСУ може запустити в РФ період напіврозпаду, а потім і розпаду. У кращому для Кремля випадку після початку наступу захисників України в РФ може змінитися політичний режим, але після цього все одно відбудеться розпад країни-окупанта.

Читайте також:

новини Росії Бєлгород розвал Росії розпад Росії Роман Світан Білгородська область
Реклама

Головне за день

"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковник

"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковник

04:40 Світ
Впали навіть стіни: на Арабатській стрілці "прилетіло" по окупантах

Впали навіть стіни: на Арабатській стрілці "прилетіло" по окупантах

23:59 Україна
У Херсонській області убуває вода: влада розповіла про ситуацію в регіоні

У Херсонській області убуває вода: влада розповіла про ситуацію в регіоні

23:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:40

"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковник

04:00

Яке сьогодні свято 10 червня: що сталося в цей день і кого вітати

03:32

"Велосипед сепаратизму винайдений Путіним": експерт розповів, як створити "БНР"

02:42

У чому користь варення з кульбаб і як його приготуватиВідео

02:10

"На Заході дбають, щоб Путін не втратив обличчя": Огризко здивував подробицямиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зупиняться російські добровольці в ШебекіноВідео

00:20

Грудні діти, кругом вода: Салем показав, як рятуються нещасні українці

00:10

Оптична ілюзія для геніїв: лише найуважніші знайдуть людину без маски за 6 секунд

00:00

"Забути про існування": Горбунов закликав покарати міжнародні організаціїВідео

Реклама
09 червня, п'ятниця
23:59

Впали навіть стіни: на Арабатській стрілці "прилетіло" по окупантахВідео

23:31

Модні сонячні окуляри 2023: які окуляри вибирає Мадонна, Ріанна і Дорофєєва

23:30

Міни вже розставлені: Світан розповів, який об'єкт росіяни хочуть підірватиВідео

23:24

У Херсонській області убуває вода: влада розповіла про ситуацію в регіоніВідео

22:48

ЗСУ не можуть зараз форсувати Дніпро: Світан сказав, коли військові підуть в атакуВідео

22:19

Курс долара впаде до нижньої планки: коли слід чекати змін

21:49

Після Бєлгородщини - звільнення Криму: ополченці Росії поділилися планамиВідео

21:22

Зеленський зібрав важливу Ставку: основна увага – ситуація на передовійВідео

20:57

Кремль віддасть Бєлгородчину, менти шукатимуть свою "валізку Путіна" - СвітанВідео

20:37

Жінка знайшла спосіб, як відкрити пляшку вина без штопора: геніальний трюк вражає

20:37

"Обнуляє власну репутацію": у Зеленського рознесли заяву ООН про Каховську ГЕСВідео

Реклама
20:33

Колишній чоловік Лорак показав, як виглядає їх спільна доросла дочка

19:41

Війська РФ готуються відступати вглиб Криму - МіноборониВідео

19:27

Як українською назвати шльопанці: Авраменко здивував відповіддюВідео

19:24

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний фронт черговий позашляховик Mazda

19:20

Українська кукуха не завжди тримається добре під час війниПогляд

18:54

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС - NYTВідео

18:42

Окупанти РФ зашурхотіли на "північних воротах до Криму", готують евакуацію - ЦНСВідео

18:19

"Мене обмовили": Ступка виправдовується після звинувачень по "п'яній" ДТП

17:54

Гороскоп Таро на тиждень 12-18 червня: Раку - поліпшення життя, Льву - зміниВідео

17:51

Путін в істериці оголосив про "початок контрнаступу ЗСУ" і "успіхи окупантів"Відео

17:44

Ліза Ющенко вперше висловилася про війну, але знову абстрактно

17:34

Навіщо класти лавровий лист у бачок унітазу: ефект буде неймовірним

17:09

Як можна використовувати пелюстки чайної троянди: дивовижні властивості квіткиВідео

17:08

В ООН осліпли після підриву Каховської ГЕС: ознак воєнного злочину не помітилиВідео

16:56

Головоломка, яка зведе з розуму геніїв: треба знайти картоплю фрі за 3 секунди

16:34

Чим підгодувати цибулю, щоб були гігантські голівки: чудодійні секретиВідео

16:31

Відкинули армію РФ на 1,2 км: ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямкуВідео

16:13

Збитки колосальні: МВС - про кількість загиблих і зниклих безвістиФотоВідео

15:58

Знижка на газ: яка і хто з українців має право її отримати

15:54

Навіщо кожна жінка підмітала поріг вхідних дверей 10 червня: прикмети і заборониВідео

Реклама
15:42

БНР на Білгородщині і парад республік: Світан зробив прогноз про розпад РосіїВідео

15:18

Ціла гора смакоти з 1 склянки кефіру: розметуть за хвилину гарячимиВідео

15:18

"Ждати" або "очікувати": Авраменко розповів, як правильноВідео

15:15

Що робити, якщо через борги заблокували пенсійну картку: порада адвокатаВідео

14:55

Оптична ілюзія: лише одиниці зможуть знайти всі відмінності на картинках

14:51

5 несподіваних трюків з майонезом, про які ви точно не зналиВідео

14:49

На Бєлгородщині ліквідували полковника РФ, якого відправили знищити "ДРГ"Відео

14:43

Війська РФ стягують резерви під Бахмут і намагаються утримати позиції - МалярВідео

14:32

"Жінки такі непостійні": Кошовий оцінив відхід Кравець з "Кварталу 95"

14:26

Україна досягла прогресу на південному напрямку, але має втрати техніки – BloombergВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти