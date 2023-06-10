"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковник

На Росію чекає доля СРСР. РФ розпадатиметься, коли утворення типу Білгородської народної республіки з'являться по всій країні і почнуть відділятися від центру.

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Ситуація на Бєлгородщині стане раковою пухлиною, яка з’їсть всю Росію/ колаж: Главред, фото: Telegram Легіон "Свобода Росії", скрін

Ситуація у Білгородській області стане для Москви раковою пухлиною, яка з'їсть всю країну-агресорку Росію. РФ почне розпадатися, коли буде створена Білгородська народна республіка (БНР) і подібні утворення почнуть з’являтися по усій країні.

На країну-окупанта Росію чекає доля СРСР. Про це сказав полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Ситуація в Білгородській області для Москви стане раковою пухлиною, яка з'їсть всю Росію. А ось білгородчанам, навпаки, вдасться очиститися від московської ракової пухлини. Вона буде лежати на всій країні, поки не відбудеться повне очищення від імперського режиму. Росію спіткає доля СРСР. Система управління Горбачова зруйнувалася через те, що Радянський Союз став розпадатися на частини", – зазначив Світан.

Він нагадав, що перед розпадом СРСР самопроголошений орган влади Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС, російською ГКЧП) намагався перехопити владу, але республіки "змели" цю надбудову.

"Аналогічні події відбудуться і зараз – Росія розпадатиметься, коли утворення типу Білгородської народної республіки з'являться по всій країні і почнуть відділятися від федерального центру", – наголосив полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Росія розпадеться на частини, але на це потрібен час. Розпад РФ може статися приблизно через 10 років.

"У Москви нічого не залишиться. Будуть міністри з портфелем без повноважень або Дума, от тільки Російської Федерації вже не буде. Залишиться Московія, яку, думаю, торкнеться тенденція самовизначення. Наприклад, з'явиться окремий суб'єкт на Рубльовці. Сама країна розпадеться на частини. Однак, це тривалий процес, на який піде близько 10 років", – підсумував Світан.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю з Романом Світаном:

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

У той же час екснардеп, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош зазначає, що розпад Росії стане головним гарантом того, що Україну у найближчі десятиліття не спіткає нова велика війна. Проте це не означає, що на нашу державу не чатуватимуть нові небезпеки. Існуватиме небезпека з боку нових утворень, на які розпадеться РФ. Щоб убезпечити Україну, потрібно відрізати цим новим утворенням доступ до Чорного моря.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що контрнаступ ЗСУ може запустити в РФ період напіврозпаду, а потім і розпаду. У кращому для Кремля випадку після початку наступу захисників України в РФ може змінитися політичний режим, але після цього все одно відбудеться розпад країни-окупанта.

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