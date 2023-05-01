Регіони РФ готуються "на вихід": Резніков назвав сценарій розвалу Росії

РФ розвалиться на національні незалежні суб'єкти, переконаний міністр оборони.

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Олексій Резніков спрогнозував розпад Росії / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

На країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово. Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону.

"Я переконаний, що вони самі розваляться на національні незалежні суб'єкти. Західні партнери трохи переживають за це, адже їм простіше домовлятися з кимось одним", - сказав міністр оборони України.

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При цьому він не виключив, що незабаром світовій спільноті буде необхідно готуватися сприймати постросійський простір в якості окремих суб'єктів.

"Ми з вами точно побачимо парад суверенітетів. Партнерів хвилює ядерна зброя, як знайти рішення, щоб вона в підсумку потрапила в одні руки", — додав Резніков.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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