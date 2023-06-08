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"Центр не керує ситуацією": уже є перша ознака початку розвалу РФ – Огризко

Альона Вороніна
8 червня 2023, 04:30
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Росія розпадатиметься у кілька етапів, спочатку там зміниться політичний режим. Уже є перша ознака, яка вказує на те, що система почала валитися.
Распад России, Владимир Огрызко
Уже є перша ознака початку розвалу РФ, зазначає Огризко/ ua.depositphotos.com, Главред

Український контрнаступ може запустити у країні-агресорці Росії період напіврозпаду, а потім і розпаду. У кращому для Кремля випадку після початку наступу захисників України в РФ може змінитися політичний режим, але після цього все одно відбудеться розпад країни-окупанта.

Про це розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що РФ може ще довго не визнавати наближення свого провалу у війні.

Російські окупанти будуть продовжувати війну проти України стільки часу, наскільки у них вистачить військової техніки, яка може їздити і стріляти, і наскільки вистачить політичного запалу для продовження бойових дій.

"Його (запалу продовжувати війну проти України – ред.) вистачить рівно настільки, скільки є "заліза", яке ще може рухатися і стріляти. Це якщо брати до уваги військову техніку, літаки, танки, артилерійські системи тощо. А от наскільки вистачить політичного запалу – інше питання", – зазначив Огризко.

За словами дипломата, в РФ у результаті українського наступу можуть початися процеси напіврозпаду і розпаду.

"Мені здається, що зараз Росія підійшла до межі, і в результаті українського наступу, який ми ще чекаємо, у РФ почнеться період напіврозпаду, а потім і розпаду. Або в кращому випадку – переходу до зміни політичного режиму, за яким напіврозпад та повний розпад усе одно стануться", – сказав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

При цьому він наголошує, що вже помітна перша ознака розвалу системи в Росії – очевидно, що "центр" не керує ситуацією, яка відбувається в РФ.

"Тож Росія у цьому плані свій запас вже вичерпала – це ми бачимо у реакції Кремля на ситуацію в Білгородській області та інші події. Це свідчить про те, що режим вже не може керувати так, як це було раніше, і втрачає здатність до управління. А це – перша ознака розвалу системи. Бо якщо "центр" не керує ситуацією, то система не витримує і починає валитися на очах. Тому, думаю, ми на порозі дуже серйозних внутрішньо російських, а відтак і геополітичних змін", – зазначив Огризко.

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

Раніше російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко зазначав, що на Росію після поразки у війні проти України чекає смута і виникнення мафіозної війни, у результаті чого РФ просто розпадеться. Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин візьме участь у розділі територій і власності після розпаду Росії.

У той же час екснардеп, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош зазначає, що розпад Росії стане головним гарантом того, що Україну у найближчі десятиліття не спіткає нова велика війна. Проте це не означає, що на нашу державу не чатуватимуть нові небезпеки. Існуватиме небезпека з боку нових утворень, на які розпадеться РФ. Щоб убезпечити Україну, потрібно відрізати цим новим утворенням доступ до Чорного моря.

Дивіться відео, що політичний діяч та публіцист Андрій Піонтковський розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС і спробу РФ натиснути на Захід:

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