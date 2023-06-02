"Створити республіку на Кубані": Ярош назвав рецепт безпеки України в майбутньому

Розпад РФ буде головним гарантом того, що Україну найближчим часом омине нова війна. Але можливі недружні нові утворення потрібно відрізати від Чорного моря.

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Ярош назвав рецепт безпеки України в майбутньому/ колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, УНІАН

Розпад країни-агресорки Росії стане головним гарантом того, що Україну у найближчі десятиліття не спіткає нова велика війна. Проте це не означає, що на нашу державу не чатуватимуть нові небезпеки. Існуватиме небезпека з боку нових утворень, на які розпадеться РФ.

Щоб убезпечити Україну, потрібно відрізати цим новим утворенням доступ до Чорного моря. Про це написав екснардеп, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош у Facebook.

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"Безумовно, розвал Ерефії як недоімперіі – головний гарант того, що Україну, після Перемоги, у найближчі десятиліття, омине велика війна… Та ми, українці, маємо чітко бачити обриси тих державних, або квазідержавних утворень, що виникнуть після розвалу РФ. На мою думку, одним із головних факторів безпеки майбутньої України є відрізання московського рила від Чорного моря…", – наголосив Ярош.

Він зазначив, що потрібно буде створити дружню до України Кубанську Народну Республіку.

"Створення Кубанської Народної Республіки, дружньої до Держави Україна, є чинником, який убезпечить українців як від загрози з Чорного моря, так і від можливих загроз з Північного Кавказу… Хай живе вільна Кубань! Слава Україні!", – написав Ярош.

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

Нагадаємо, політичний і військовий експерт Євген Дикий зазначав, що після заходу ЗСУ в Крим за владу в Росії будуть боротися 40 ПВК. У країні-агресорці РФ точно не буде "російського майдану", адже російське суспільство виявилося нездатним до опору путінському режиму. Заколот в Росії може виникнути лише після проходження якоїсь точки неповернення. Одним із таких сигналів може стати деокупація Криму українськими військовими.

Раніше російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко зазначав, що на Росію після поразки у війні проти України чекає смута і виникнення мафіозної війни, у результаті чого РФ просто розпадеться. Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин візьме участь у розділі територій і власності після розпаду Росії.

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