Зустріч із Путіним, завершення війни та територіальні поступки - важливі заяви Зеленського

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2025, 12:00
Президент України зробив нові заяви після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.
Нові заяви Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео, facebook.com/WhiteHouse

Президент України Володимир Зеленський після переговорів із Дональдом Трампом зробив низку дуже важливих заяв під час спілкування з журналістами. Главред зібрав усі заяви президента.

Передача Україні "Томагавків"

Президент оголосив, чому Трамп не поспішав передавати Україні ракети "Томагавк". Він вважає, що справа в наявності ракет і способі їх використання.

"Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з "росіянами" доти, доки не зустрінеться з ними ... Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях", - зазначив Зеленський.

Від імені президента Зеленського до США навіть готові звернутися кілька європейських лідерів.

"Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації. У нас в Ірландії була зупинка на дозаправку. І в цей момент, коли ми зупинялися, Андрій Єрмак (глава Офісу президента - ред.) виходив на зв'язок з усіма NSA, вони спілкувалися", - розповів Зеленський.

"Угорський формат" переговорів

Президент США Дональд Трамп просуває "угорський формат" переговорів, прагнучи завершити війну якомога швидше.

"Трамп хоче закінчення війни, хоче знайти той чи інший формат для цього... Він вважає, що "угорський формат" може бути таким кроком, який принесе ті результати, які він хоче", - сказав Зеленський.

Проте такі переговори точно не призведуть до завершення війни, переконаний президент. Зеленський не хоче повторити ситуацію, подібну до Будапештського меморандуму, який гарантував безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. Він також акцентував увагу на тому, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан входить до числа політиків, які є проросійськими.

"Будапештський меморандум - це загалом погано для нас. Повтор "Будапешта" не може бути позитивним. Я сказав про це президенту Трампу ... Ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який скрізь блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців чи бодай щось врівноважене ... Хочу нагадати, що коли цей політик їздив до Росії, до Китаю, до США і пробував набирати для себе політичну вагу, ми говорили, що ми не давали йому жодних повноважень. Зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що і було зрозуміло заздалегідь", - додав Зеленський.

Зустріч із Путіним у Будапешті

Президент України заявив, що готовий узяти участь у саміті в Будапешті, особливо, якщо там він зможе зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Однак зустріч у Будапешті може піти за "поганим сценарієм", якщо Трамп і Путін намагатимуться домовитися за спиною і висунути неприйнятні умови для України.

"Навіть коли здається, що ви в глухому куті, - він ще не настільки глухий. Друга історія - ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому. І це пріоритет. Якщо конфігурація, де Америка посередині, - це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, - ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу росіянам", - запевнив Зеленський.

Чи Давид Трамп на Україну щодо Донбасу

Російський диктатор Володимир Путін хоче забрати повністю українські Донецьку та Луганську області. Однак американський президент Дональд Трамп не тисне на Україну в цьому питанні.

Позиція України залишається незмінною - Київ не даруватиме Росії українські території.

"Спочатку була окупація, а потім уже щось відбувалося безконтрольне й очевидно незаконне те, що назвали "референдумом". Причому я кажу, що ці сигнали "росіян" настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим "референдумом" минуло 10 років... Якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу до Конституції України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", - пояснив президент.

"РФ програла Європу американцям"

Росія, яка раніше контролювала європейський газовий ринок, тепер не має такого впливу. Тепер США заповнюють ринок Європи і планують інвестиції в Україну. Україна також зробила свій внесок у цей процес.

"Американці все одно повністю витіснять "російський" газ із Європи. Ми маємо зрозуміти - попри ті чи інші домовленості, Росія Європу програла американцям", - сказав Зеленський.

Американські енергетичні компанії також планують вийти на український ринок.

"Один із прикладів - це двосторонній газовий проєкт з американцями - як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього", - додав він.

Цей проєкт уже був представлений у Білому домі. Американці зацікавлені тим, що в України є газосховища і розвинені мережі.

Військова допомога Україні

Президент розповів про те, що вже готується контракт, за яким Україна щорічно отримуватиме систему протиповітряної оборони Patriot.

"Ми готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала ... Ці 25 систем ми будемо отримувати щорічно, різну кількість у різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги", - сказав Зеленський.

Це гарантуватиме довгострокову безпеку, а кількість ППО відповідає запиту Збройних сил ЗСУ.

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп військова допомога вторгнення Росії мирні переговори
