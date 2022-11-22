"Ми повинні бути готові до ескалації": Шольц прогнозує посилення агресії РФ проти України

Росія терпить невдачі на війні з Україною, може статися ескалація з боку Москви - Шольц / Reuters

Росія стикається з невдачами на полі бою у війні проти України. Тому слід готуватися до ескалації, яка може полягати в руйнуванні інфраструктури. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що у зв'язку з невдачами російських окупантів на фронті потрібно готуватися до посилення агресії з боку Москви. Ескалація може полягати в руйнуванні української інфраструктури.

"Зважаючи на розвиток війни і видимих і зростаючих невдач Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - вважає Шольц.

Крім того, канцлер зазначив, що його нещодавня поїздка до Китаю була виправданою. Пекін і Берлін чітко виклали свою позицію, згідно з якою країни щодо застосування ядерної зброї проти України.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що Україна готова брати участь у перемовинах з Росією, якщо вони базуватимуться на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року. Перший крок, який може зробити Москва для діалогу – виведення всіх своїх військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія вже, мовляв, не ставить перед собою завдання "зміни влади" в Україні. За його словами, нібито "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна в Україні затягнеться, а ЗСУ продовжать перемагати на полі бою, Путін знову може перейти до ядерних погроз на адресу української держави.

За його словами, якщо агресорку Росію не зупинити, її поведінка стане сигналом іншим автократам світу, які захочуть роздобути ядерну зброю.

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