Путін може знову погрожувати Україні ядерною зброєю, якщо ЗСУ продовжать перемагати - Пентагон

Якщо війна в Україні затягнеться, Путін знову погрожуватиме ядерною зброєю - Остін / Колаж Reuters, Кремль, Вікіпедія

Повномасштабна війна РФ проти України може призвести до того, що лідери держав з авторитарними режимами намагатимуться отримати ядерну бомбу. Тому Росія повинна отримати відсіч. Директор Кремля Путін може знову перейти до ядерних погроз, якщо війна затягнеться, а ЗСУ продовжуватимуть здобувати перемоги над окупантами. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Як повідомляє Politico, під час Галіфакської конференції з безпеки він сказав про те, що якщо Росія не отримає відсіч на війні проти України, світові автократи будуть намагатися отримати ядерну бомбу. За такого сценарію світу загрожує нова гонка ядерних озброєнь.

"Вони (автократи) цілком можуть прийти до висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну індульгенцію для агресії. І це може розкрутити небезпечну спіраль ядерного поширення", - вважає Остін.

За його словами, Путін "може знову вдатися до глибоко безвідповідального брязкання ядерними шаблями" в тому випадку, якщо війна на території України затягнеться, а українські сили оборони будуть і надалі перемагати російських окупантів на полі бою.

Також Ллойд Остін підкреслив, що допомога Україні відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. У Вашингтона немає іншого вибору. Потрібно допомогти Києву, оскільки мирні перемовини з Москвою навряд чи незабаром відбудуться.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Директор Кремля Володимир Путін у вересні двічі використовував риторику, пов'язану з натяками застосувати ядерну зброю.

Він робив такі заяви 21 вересня, коли оголошував "часткову" мобілізацію, і 30 вересня на підписанні папірців про анексію територій України.

Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на ядерні погрози, заявлені заступником секретаря Радбезу РФ Медведєвим, зазначав, що Україна здобуде перемогу на війні з Росією, а можливе застосування Москвою ядерної зброї стане актом суїциду.

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Росія застосує ядерну зброю, почнеться Третя світова війна. Світ тоді стане іншим, а держава-агресорка припинить своє існування.

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