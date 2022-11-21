Не проти Зеленського: у Путіна заявили, що не хочуть змінювати владу в Україні

Дмитро Пєсков / Колаж УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на питання про цілі розв'язаної Кремлем війни проти України.

При цьому він підкреслив, що зміна влади в Україні нібито не є метою війни РФ проти України. Про це повідомляє Інтерфакс.

На питання журналістів, чи є зміна влади в Україні однією з цілей війни, Пєсков відповів: "Ні, президент (Путін, - ред.) вже про це говорив".

Він також прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру з Києвом, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок.

"Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне", — відповів Пєсков.

Переговори України з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

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