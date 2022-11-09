Зеленському довелося пом'якшити позицію щодо переговорів з РФ після тиску від Байдена - Politico

Зеленському довелося пом'якшити позицію щодо переговорів з РФ після підштовхувань від Байдена - Politico / Колаж фото УНІАН

Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції - з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі. Про це повідомляє західний портал Politico.

Таке пом'якшення, за словами одного з джерел, відбулося після складних переговорів між Києвом і Вашингтоном, які увінчалися візитом до Зеленського радника Байдена з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Нібито американські чиновники недвозначно передали владі України таку тезу ‒ Київ повинен продемонструвати свою готовність розумно і мирно закінчити війну.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів прямо зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз вдалий час, виходячи з того, що робить Росія", — говорить анонімний чиновник Білого дому.

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"Але вони повинні показати готовність вирішити конфлікт, тому що ніхто не хоче, щоб цей конфлікт скінчився раніше, ніж скінчиться Україна", ‒ сказав він.

Зеленський оголосив про свою нову позицію незадовго до виборів до Конгресу США, на яких республіканці, як очікується, повернуть собі принаймні одну палату, що може поставити під загрозу подальшу фінансову та військову підтримку України.

Однак, Курт Волкер, колишній спеціальний представник Держдепу по Україні стверджує ‒ США не повинні публічно підштовхувати Київ до столу переговорів — принаймні, прямо не зараз.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

"Очевидно, що Путін не має наміру серйозно вести переговори або приймати ці умови. Путін сповнений рішучості продовжувати бойові дії і завдавати ударів по українських містах. Україна повинна рішуче перемагати на землі, повертаючи свою територію, і США повинні спробувати допомогти українцям зробити це якомога швидше", — сказав він.

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