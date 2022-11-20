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Виведення військ з України в обмін на перемовини: у Зеленського поставили Росії умову щодо діалогу

20 листопада 2022, 19:07

Якщо Кремль хоче реальних перемовин, потрібно звернутися до Києва, підкилимно ніхто ні про що говорити не буде, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак
Якщо Росія хоче перемовин, нехай виведе війська з України - Єрмак / Офіс президента

Україна готова брати участь тільки в тих перемовинах, які базуватимуться на суверенітеті і територіальній цілісності держави в рамках визнаних кордонів станом на 1991 рік. Якщо Москва хоче реального діалогу, вона повинна звернутися до Києва. Перший крок - виведення всіх російських військ з території Української держави. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час Галифакского міжнародного форуму щодо безпеки в Канаді він сказав про те, що ніяких підкилимних домовленостей між Україною і Росією бути не може. Якщо Москва зацікавлена в розмові, російській владі слід безпосередньо звернутися до Києва. Наразі таких ініціатив не було.

Також він додав, що діалог має ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Перший крок, який має зробити Росія - вивести свої війська з усіх українських територій.

"Для нас неприйнятна будь-яка розмова, яка не базуватиметься на міжнародному законодавстві, суверенітеті України, її незалежності та територіальній цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Перші кроки, які необхідно зробити з російської сторони, - це вивести всі російські війська з території України". Це було б значним сигналом про реальну політичну волю припинити цю війну", - підкреслив Андрій Єрмак.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не вірить жодним заявам Росії про нібито "діалог". Київ має намір продовжити військову операцію, яка спрямована на звільнення окупованих росіянами українських територій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступальна військова операція ЗСУ триватиме і взимку. За його словами, наступ не повинен сповільнюватися, інакше Захід може втомитися від війни. За такого сценарію Росія скористається ситуацією, щоб просувати діалог на своїх умовах.

У Міністерстві оборони США заявили, що визволення Херсона - велике досягнення України. Однак російські окупанти не збираються так само йти і з інших українських територій. Слід очікувати на важкі бої.

Інші новини:

Андрій Єрмак війна Росії та України мирні переговори з Росією
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