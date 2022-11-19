Росія пошкодила близько 50% української енергетичної інфраструктури - Зеленський

Росія пошкодила 50% об'єктів енергетики / president.gov.ua

Російські окупанти продовжують терор українців та обстрілюють ракетами об'єкти критичної інфраструктури. Ворог пошкодив близько 50% енергетичної інфраструктури. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський назвав цей терор знущанням над українцями.

"Станом на сьогодні пошкоджено вже близько половини української енергетичної інфраструктури. Цей російський терор - не просто чергове знущання ворога над українцями. Але і прояв дуже цинічної російської антиєвропейської політики, антилюдської політики", - сказав Зеленський.

РФ пошкодила 50% енергооб'єктів / скріншот

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що у Києві продовжує зберігатися небезпека повного блекауту, тобто ситуації, коли жителі міста можуть повністю залишитися без світла. Проте якщо навіть події розгортатимуться за таким сценарієм, то блекаут не повинен тривати довго – система може увімкнутися упродовж 3-4 або 6 годин після вимкнення. Найгірший варіант – якщо вона не вмикатиметься через сильні руйнування.

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