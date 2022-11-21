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Окупанти вгатили по цивільній інфраструктурі в Херсоні і поранили людей: що відомо

21 листопада 2022, 12:34

У місті від ранку чути вибухи, уже було декілька хвиль обстрілів.

Ракета, ракетный удар, дым
Окупанти вгатили по цивільній інфраструктурі в Херсоні/ Reuters, pixabay.com

Російські загарбники у понеділок, 21 листопада, обстріляли Херсон. У місті почалися вибухи після 11 години ранку.

Уже було чутно декілька хвиль вибухів. Про це повідомили журналісти "Суспільного".

Після цього про ситуацію розповіли у Херсонській обласній раді. Як повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський у Facebook, у місті були "прильоти" і є поранені.

Він зазначає, що російські окупанти знову били по цивільній інфраструктурі.

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", – написав Соболевський.

Соболевский Обстрел Херсона
скрін

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу у Херсоні є загиблі. Цю інформацію "Громадському" підтвердили в Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області. Кількість загиблих і поранених ще уточнюється.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на суботу, 19 листопада, вдарили по деокупованому Херсону. Вони влучили у багатоповерхівку. Декілька верхніх поверхів були практично повністю зруйновані, в інших квартирах повибивало вікна.

Раніше повідомлялося, що українські військові героїчно звільнили Херсон, проте місцевим жителям досі може загрожувати небезпека. РФ може планувати удари по місту. Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж.

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