"Серійні вбивці": у МЗС жорстко відреагували на погрози Ірану на адресу України

Іранський режим роками підтримує вбивства українців, нагадали в МЗС.

https://glavred.net/ukraine/seriynye-ubiycy-v-mid-zhestko-otvetili-na-ugrozy-irana-v-adres-ukrainy-10749032.html Посилання скопійоване

У МЗС відповіли на погрози Ірану

Головне:

Тихій відреагував на погрози представника іранського режиму на адресу України

Іранський режим має понести відповідальність, заявили в МЗС

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму на адресу України, назвавши їх абсурдними.

"Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли представники цього режиму погрожують Україні і ще й посилаються на право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН", – сказав Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", – додав він.

Водночас речник МЗС України наголосив, що іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів.

Що передувало

Раніше голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна "втягнулася у війну" через її нібито надану підтримку Ізраїлю дронами.

"Надаючи підтримку ізраїльському режиму за допомогою дронів, провальна Україна фактично вступила у війну і, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", — написав він.

/ Інфографіка: Главред

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Про джерело: МЗС України Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред