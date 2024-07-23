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Потужний удар по залізничному порому: ЗМІ дізналися деталі атаки на порт "Кавказ" у РФ

Олексій Тесля
23 липня 2024, 16:15
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Раніше ще один залізничний пором РФ зазнав пошкодження борту.
Конро Трейдер
Завдано удару по порому "Конро Трейдер" / Колаж: Главред, Фото: defence-ua.com, Pixabay

Унаслідок удару 23 липня по порту "Кавказ" на російському узбережжі Чорного моря міг бути уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

Як пише видання Defense Express, росіян підтвердили ураження порома, які вже вдруге стають мішенню українських ударів.

"Це були "Конро Трейдер" і "Авангард", єдині два залізничні пороми, що працюють на переправі через Керченську протоку. Перший зазнав пошкодження борту, другий, як спочатку було відомо, палуби, хоча на фото був помітний крен судна, що свідчив про його часткове затоплення", - пишуть автори.

відео дня

Уточнюється, що раніше в РФ відрапортували, що ліквідували наслідки української атаки по порому "Авангард". Як виявилося, пором отримав пробоїну в машинному відділенні і повністю втратив плавучість. І на те, щоб підготувати його до буксирування на Керченський судноремонтний завод пішло три тижні.

"Таким чином, єдиним можливим кандидатом, якщо йдеться про ураження саме залізничного порома, залишається "Конро Трейдер". Водночас не виключено, що ціллю удару став один із п'яти автомобільних поромів: великі "Лаврентій", "Панагія", "Марія" та менші - "Керченський-2", "Ейськ", - додали аналітики.

Скріншот
/ defence-ua.com

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Раніше в РФ поскаржилися на приліт по порту "Кавказ". У країні-агресорі Росії поскаржилися на прильоти по порту "Кавказ" у Краснодарському краї. За попередніми даними, міг бути уражений залізничний пором. Після того, як у порту прогриміли вибухи, туди промчали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туапсе прогриміло 5 вибухів 22 липня - у РФ заявили про атаку дронів на НПЗ. Очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

Як повідомлялося раніше, у ГУР зробили заяву про нічний удар по російському заводу в Туапсе. У ГУР офіційно не можуть ані спростувати, ані підтвердити інформацію про удар безпілотниками по нафтопереробному заводу в Туапсе, але зазначають, що будь-які військові цілі, об'єкти подвійного призначення, які працюють на забезпечення війни проти України - законні цілі для ЗСУ.

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Чорне море вибух війна Росії та України
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