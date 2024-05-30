Одним махом 4 катери: з'явилися фантастичні подробиці "бавовни" в Криму

Українські ударні дрони атакували одразу 4 російські катери, два з них знищено повністю.

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ЗСУ вдарили по чотирьох російських катерах / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, УНІАН

Українські розвідники вивели з ладу 4 російські катери "Тунець". Два з них знищили повністю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російські катери КС-701 "Тунець" були уражені українськими ударними морськими дронами Magura V5.

"Загальні втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що росіяни використовували такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля окупованого Криму.

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не тільки як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер "Івановець". Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Вибухи в Криму 30 травня 2024 року - останні новини

У ніч на 30 травня в тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли вибухи - місцеві жителі чули щонайменше двадцять. Кримський міст перекривали для руху.

Так званий радник глави окупованого українського півострова Олег Крючков повідомив, що під час відбиття атаки по об'єктах транспортної інфраструктури Керчі від уламків збитих ракет постраждали два пороми - автомобільний і залізничний, а також пошкоджено скління надбудов.

Міноборони країни-арессора Росії відзвітувало "про знищення за ніч 8 ракет ATACMS над акваторією Азовського моря і перехоплення восьми БПЛА над акваторією Чорного моря поблизу Криму".

Крім того, в акваторії Чорного моря нібито знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Криму.

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