Дрони СБУ влаштували "бавовну" на НПЗ у Тамбовській області та республіці Адигея - ЗМІ

Безпілотники СБУ скорочують економічний, а також військовий потенціал країни-агресора РФ для ведення війни проти України.

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Пожежа на НПЗ спалахнула в Тамбовській області РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 20 червня дрони Служби безпеки України успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та в республіці Адигея. Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що дрони СБУ і надалі скорочують економічний, а також військовий потенціал країни-агресора РФ для ведення війни проти України.

Цієї ночі було уражено:

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склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";

нафтобази "Енемська" та ТОВ "Лукойл-Югнафтопродукт".

На цих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину і готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських окупантів.

Як повідомляв Главред, вранці 20 червня губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров заявив, що дрони вдарили по Платонівській нафтобазі в Рассказовському муніципальному окрузі. У результаті загорівся резервуар.

Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.

У ніч із 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва. Військові вже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" по наземній цілі на території держави-агресора РФ.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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