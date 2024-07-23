У РФ скаржаться на приліт по порту "Кавказ": дрони атакували поромне судно

У країні-агресорці Росії поскаржилися на прильоти по порту "Кавказ" у Краснодарському краї. За попередніми даними, міг бути уражений залізничний пором.
Після того, як у порту прогриміли вибухи, туди промчали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини. Про це росіяни пишуть у місцевих чатах, звернули увагу у Telegram-каналі "Кримський вітер".
Після вибухів росіяни в місцевих чатах у Краснодарському краї РФ почали активно обговорювати можливий приліт по порту "Кавказ". Місцеві жителі стверджують, що у районі порту видно пожежу.
При цьому російські пабліки опосередковано підтвердили, що ранкова атака була успішною, зазначивши, що російське ППО фіксувало ракету і пропустило її до "цивільної інфраструктури порту "Кавказ".
Але багато російських пабліків активно видаляли будь-які згадки про ймовірний "приліт" і зрештою закрили можливість користувачам коментувати дописи, у яких йшлося про те, як російська ППО нібито "збила десятки українських дронів".
Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вранці безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".
Вибухи в Росії – останні новини
Раніше повідомлялося, що у Туапсе прогриміло 5 вибухів 22 липня – у РФ заявили про атаку дронів на НПЗ. Очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.
Після цього в ГУР зробили заяву про нічний удар по російському заводу в Туапсе. У ГУР офіційно не можуть ані спростувати, ані підтвердити інформацію про удар безпілотниками по нафтопереробному заводу в Туапсе, але наголошують, що будь-які військові цілі, об'єкти подвійного призначення, які працюють на забезпечення війни проти України – законні цілі для ЗСУ.
Також раніше повідомлялося, що дрон атакував військовий аеродром у Ростовській області РФ. Після "прильоту" здійнявся густий стовп диму. Місцеві жителі пишуть, що дрон влучив у цистерну.
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