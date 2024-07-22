Нічний удар по російському заводу в Туапсе: що сказали в ГУР

Будь-які військові цілі, об'єкти подвійного призначення, які працюють на забезпечення війни проти України – законні цілі для ЗСУ, кажуть в ГУР.

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Нічний удар по російському заводу в Туапсе / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

В ГУР офіційно не можуть ані спростувати, ані підтвердити інформацію про удар безпілотниками по нафтопереробному заводу в місті Туапсе Краснодарського краю, Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністр оборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що всі військові об’єкти є законною ціллю для ЗСУ.

"Єдине, що можу зауважити, що будь-які військові цілі, об'єкти подвійного призначення, які працюють на забезпечення агресивної війни проти України – вони є абсолютно законною ціллю для наших Сил безпеки та оборони. Поточні цифри потужностей я поки що назвати не можу. Можу лише сказати, що маю і надію і впевненість, що ці потужності значно скоротяться після цього випадку", – сказав Єрін.

відео дня

Нічні вибухи в Туапсе - відео:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 22 липня в російському Туапсе прогриміло кілька гучних вибухів. Як писали росЗМІ, місцевий НПЗ атакували дрони. Загалом було чутно близько 5 гучних вибухів. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

У ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ також прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, в результаті виникла пожежа.

Перед цим, 20 червня, безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Адигеї.

Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

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