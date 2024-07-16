Мобілізація в Білорусі загрожує Лукашенку крахом режиму - Ступак

Крім того, для білоруського диктатора є ще одна загроза.

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Частина території Білорусі вразлива для ударів з боку України. / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Мобілізація в Білорусі загрожує Олександру Лукашенку крахом його режиму. І сам білоруський диктатор це розуміє. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України в період з 2004 по 2015 рік Іван Ступак.

Крім того, за його словами, Лукашенко усвідомлює, що частина території республіки Білорусь вразлива для ударів з боку України.

"Наприклад, той самий Мозирський нафтопереробний завод розташований за 40 кілометрів від лінії україно-білоруського кордону. Палац незалежності Білорусі - 270 км від території України. Уся територія Білорусі - з півдня на північ - це 500 кілометрів. Взагалі ні про що. Україна в цій ситуації могла б попрацювати безпілотниками, які могли б спокійно полетіти туди і назад. На одному баку", - сказав він.

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Ступак також вважає, що "якщо виникне бійка за Сувалкський коридор, Україна повинна в неї вплутатися".

"У такому разі ми захищатимемо наших головних союзників - Польщу та країни Балтії. Зволікати буде не можна", - зазначив він.

Що таке Сувалкський коридор Сувалкський коридор - це малонаселена територія на кордоні між Литвою та Польщею, через яку країни Балтії транспортно й енергетично з'єднані з рештою Євросоюзу і через яку проходить найкоротший транспортний шлях між Білоруссю та російським ексклавом - Калінінградською областю, пише Вікіпедія. Названий за розташованим на території коридору польським містом Сувалки. Цей регіон розцінюється як гіпотетичний сухопутний "коридор" довжиною близько 100 кілометрів, який міг би з'єднати територію Білорусі з Калінінградською областю РФ.

Участь Білорусі у війні проти України - що відомо

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