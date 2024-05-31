Лукашенко 'робитиме що завгодно': експерт оцінив ризик наступу з Білорусі

Боєздатність білоруської армії є низькою, оскільки країні жодного дня ні з ким не воювала, пояснив Сергій Ауслендер.

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Ауслендер оцінив ймовірність участі армії Білорусі у війні проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 128 ОГШБр

Армія Білорусі ймовірно не залучатиметься до війни в Україні. Чисельність російських військ у Білорусі не є достатньою для формування угруповання, яке могло б підготувати напад, подібний до того, що відбувся у лютому 2022 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

"На мій погляд, армія Білорусі навряд чи братиме участь у війні в Україні. Лукашенко робитиме що завгодно, аби його не змусили силами білоруської армії влізти в цю війну. Він буде говорити Путіну приблизно таке: дорогий Володимире Володимировичу, я всією душею готовий надати вам госпіталі та боєприпаси, але лише не брати участь у війні, тому що є загроза з боку НАТО (країн Балтії, Польщі), яку мені потрібно стримувати біля своїх кордонів", - сказав експерт.

Проте, за його словами, сценарію участі армії Білорусі у війні в Україні виключати не можна. Ауслендер вважає, що білоруська армія не має достатнього досвіду у веденні війни та можливостей для успішної участі в таких діях. Водночас залучення у війну дасть привід для нанесення ударів по території Білорусі.

"Подивимося, як розгортатимуться події. Мені складно уявити, що білоруси влізуть у цю війну, або наступ росіян з їхньої території. Принаймні поки що в Білорусі немає достатньої кількості сил і засобів російських військ, які були б здатні організувати наступ", - зазначив він.

Дивіться відео, в якому Ауслендер розповів про цілі наступу РФ:

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Новий наступ РФ - питання втягнення Білорусі у війну проти України

Нагадаємо, 24 травня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського, повторюючи риторику Володимира Путіна. Він також прокоментував нові військові навчання з нестратегічною ядерною зброєю, зазначивши, що Білорусь не хоче ні на кого нападати, але повинна вміти захищатися.

Як повідомляв Главред, Білорусь та Росія розпочали спільні навчання авіації та протиповітряної оборони. За даними Держприкордонслужби, поки що не зафіксовано дій, що становили б безпосередню загрозу Україні.

Крім цього, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що російській окупаційній армії не вистачить ресурсів для атаки з боку Білорусі на прикордонні області України. За його словами, мережа інженерних фортифікацій та інші заходи захисту надійно захищають ці області.

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