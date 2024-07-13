Не з Білорусі: в РНБО пояснили слова Буданова про новий наступ з півночі

Загрози наступу російських військ через Білорусь немає, зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, коментуючи заяву глави ГУР Буданова.

https://glavred.net/ukraine/ne-iz-belarusi-v-snbo-obyasnili-slova-budanova-o-novom-nastuplenii-s-severa-10580552.html Посилання скопійоване

В РНБО відповіли, чи є загроза атаки з Білорусі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, ua.depositphotos.com

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України зазначив, що РФ може почати нову атаку з півночі. За його словами, ігнорувати цю проблему не можна і тенденція досить загрозлива. Слова глави ГУР прокоментував у своєму Телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він відзначив, що "багато людей" трактували слова Буданова так, ніби існує загроза наступу з Білорусі на північні області України.

"Багато людей чомусь плутають північ, про яку каже Буданов, і Білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з Білорусі немає", - написав Коваленко. відео дня

Що сказав Буданов щодо загрози з півночі

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NV заявив, що Росія планує здійснити військову атаку з півночі України, хоча "катастрофи не буде".

"Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу — а може, не буде?" — прокоментував Буданов.

Буданов зазначив, що атака "вже триває", однак він не уточнив напрямку, щоб уникнути паніки.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступ і готують нові підрозділи для атак у Вовчанську. За даними оперативно-тактичного угруповання "Харків", з початку доби відбулося 13 бойових зіткнень у районах Глибокого, Стариці, Липців та Вовчанська, при цьому Сили оборони відбили 5 атак.

Російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 військових у штурмах з ЗСУ 2939 окупантів загинули, а 6509 отримали поранення, зазначив заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

Збройні сили України, ймовірно, оточили російських окупантів біля Вовчанського Агрегатного заводу в Харківській області, контролюючи всі підступи до будівлі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 30 червня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред