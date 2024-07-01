Кремлю привиділися ЗСУ біля кордонів Білорусі: розкрито плани Путіна і Лукашенка

У Путіна в рамках інформаційної операції проти України поділилися своїми фантазіями про нібито українську армію біля кордонів Білорусі та "дії у відповідь".

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Лукашенко і Путін можуть обговорити "війська України біля кордонів Білорусі" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Агресор Росія і підконтрольна їй Білорусь, з території якої окупанти напали на північ України позаминулого року, проводять інформаційну операцію проти Києва. Мінську і Москві привиділися війська біля білоруської республіки, вони занепокоєні, і "проблему" можуть обговорити Путін із Лукашенком.

У публікації Коммерсанта інформація щодо "концентрації військ України біля кордонів Білорусі" подається як факт.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков говорить про "стурбованість" як РФ, так і РБ. І Путін з Лукашенком можуть це обговорити на саміті ШОС.

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"Звичайно, це (вигадки про ЗСУ у Білорусі, - ред.) причина для занепокоєння не тільки Мінська, а й Москви. Якщо вважатимуть за необхідне, вони (Путін із Лукашенком, - ред.) це зможуть зробити (обговорити, - ред.), тому що вони там побачаться", - сказав Пєсков.

Пропагандисти у своїх вигадках пішли ще далі й запитали в кремлівського представника, чи готова Москва в таких умовах, мовляв, допомогти Мінську.

"Білорусь - це союзна держава, у нас є особливі формати діалогу по лінії всіх відповідних відомств, зокрема і спеціальних служб. І наші міністерства оборони перебувають у партнерському постійному контакті", - не менш цинічно відповів Пєсков.

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Інформаційна операція РФ про "війська України біля кордонів Білорусі" - що про це відомо:

Міністерство оборони Білорусі 29 червня опублікувало заяву заступника командувача ССО РБ Вадима Лукашевича. Той сказав, що Україна нібито стягує війська і військову техніку до кордону з Білоруссю і "готує проникнення диверсантів". Глава Генштабу Білорусі Муравейко вирішив не відставати від колеги і вигадав 10 батальйонних тактичних груп НАТО біля білоруських кордонів.

Інформація про нібито напад України на Білорусь не відповідає дійсності, сказав керівник Центру протидії інформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. Москва проводить інформаційну операцію, щоб змусити ЗСУ кинути більше військ на північний напрямок. Насправді загроза виходить якраз таки від росіян на території Білорусі.

У Держприкордонслужбі України потролили Білорусь за вигадки про напад ЗСУ. Прикордонники згадали знамениту фразу Лукашенка, який показував на карті "звідки готується напад". Пізніше це стало кумедним мемом.

"Їм ввижається стягування найрізноманітніших підрозділів, усього наявного озброєння і техніки. Кого і що вони тільки не згадували, і хто вже тільки не робив такі заяви. Ймовірно, і самі заплуталися у своїх свідченнях. Це знову таки дуже нагадує тези про те, "звідки готувався наступ". Можливо, і карти вже намалювали... Приємно, звісно, що вони не забувають про нашу державу, але нехай не переймаються - Україна не становить для них загрози, ми, навпаки, змушені оборонятися, зокрема й на білоруському напрямку, адже Білорусь продовжує підтримувати терористів, а свого часу відкрила російським загарбникам свій кордон. Україна ж захищає і захищатиме свої території від нападок ворогів", - наголосили в ДПСУ.

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