Біля кордону з Україною: Білорусь розпочала раптову перевірку готовності армії

Перевірку проводитимуть на полігонах та на ділянках місцевості у Брестській та Гомельській областях, йдеться в повідомленні.

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Білорусь розпочала раптову перевірку готовності армії / колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.in.ua, 31 окрема механізована бригада

Білорусь сьогодні, 21 червня, розпочала раптову перевірку готовності військових частин до виконання завдань із призначення. Перевірка торкнеться підрозділів оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО. Також заплановане виконання "навчально-бойових завдань". Про це заявили у міністерстві оборони Республіки Білорусь.

"Сьогодні розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань та військових частин Збройних Сил до виконання завдань за призначенням. До перевірки залучаються військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО", - йдеться у повідомленні. відео дня

В оборонному відомстві Білорусі зазначили, що на першому етапі будуть відпрацьовані питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх в інженерному відношенні, організації охорони та оборони, заступу на бойове чергування.

"Надалі військові частини та підрозділи мають виконати навчально-бойові завдання", – заявили в МО Білорусі.

Уточнюється, що перевірку проводитимуть на полігонах та на ділянках місцевості у Брестській та Гомельській областях.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Ризик наступу ворога з Білорусі - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія Білорусі ймовірно не залучатиметься до війни в Україні. Чисельність російських військ у Білорусі не є достатньою для формування угруповання, яке могло б підготувати напад, подібний до того, що відбувся у лютому 2022 року.

На думку Селезньова, Олександр Лукашенко не зацікавлений у тому, щоб його армія брала участь в атаці на Україну.

Раніше, Білорусь розпочала спільні навчання авіації та протиповітряної оборони з Росією. Українські розвідники стежили за діями військових обох країн, щоб оцінити рівень загрози для України.

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