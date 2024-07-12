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Провокація на білорусько-українському кордоні: в ЦНС назвали ймовірні терміни

Марія Николишин
12 липня 2024, 16:11
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Білоруси планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості, кажуть в ЦНС.
Провокація на білорусько-українському кордоні: в ЦНС назвали ймовірні терміни
Можлива провокація на білорусько-українському кордоні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Білоруські силові відомства, щоб показати Китаю свою "силу", можуть готувати провокації під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

"Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості. З 8 по 19 липня на території Республіки Білорусь проходять перші спільні навчання Сил спеціальних операцій ЗС РБ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР", - пише ЦНС.

Зазначається, що навчання мають статус "антитерористичних".

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"В планах у білоруських силовиків "успішно присікти збройні провокації" вздовж українсько-білоруського кордону, після чого буде здійснена спроба звинуватити Україну", - повідомляє "Спротив".

Провокація на білорусько-українському кордоні: в ЦНС назвали ймовірні терміни
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Що таке Центр національного опору

Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

Участь Білорусі у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, Білорусь 21 червня розпочала раптову перевірку готовності військових частин до виконання завдань із призначення. Перевірка торкнулася підрозділів оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

Як раніше повідомляв Главред, армія Білорусі ймовірно не залучатиметься до війни в Україні. Чисельність російських військ у Білорусі не є достатньою для формування угруповання, яке могло б підготувати напад, подібний до того, що відбувся у лютому 2022 року.

В той же час, на думку Селезньова, Олександр Лукашенко не зацікавлений у тому, щоб його армія брала участь в атаці на Україну.

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