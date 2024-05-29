"Лукашенко - не самогубець": ексглава Генштабу оцінив ризик наступу РФ із Білорусі

З боку росіян може бути реалізована будь-яка інформаційно-психологічна операція. Однак вона навряд чи трансформується в конкретні заходи.

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Владислав Селезньов оцінив ризик можливого нового наступу армії РФ з Білорусі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, сайт Кремля, google.com/maps

Військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що найближчим часом у російської окупаційної армії не буде ресурсів для того, щоб здійснити атаку з боку Білорусі на прикордонні області України. Угруповання росіян на території Білорусі становить близько 1,5 тисячі осіб.

Мережа інженерних фортифікацій, заміновані поля та відповідні підрозділи української армії надійно захищають Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області. Про це Коваленко сказав в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Водночас колишній спікер Генштабу ЗСУ вважає, що з боку росіян може бути реалізована будь-яка інформаційно-психологічна операція.

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"Такі заяви можуть прозвучати і у виконанні Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Але чи варто нам побоюватися трансформації таких заяв у конкретні заходи? Очевидно, що ні. Угруповання росіян на території Білорусі становить близько 1,5 тисячі, і до тисячі найманців ПВК "Вагнер" працюють як інструктори", - сказав Селезньов.

Крім того, на думку Селезньова, Олександр Лукашенко не зацікавлений у тому, щоб його армія брала участь в атаці. Якщо з Білорусі буде здійснено наступ на Україну, ворог у відповідь отримає чимало саме з української території. До того ж Селезньов зазначив, що економіка Білорусі зав'язана на низку об'єктів, зокрема енергетичної інфраструктури, які розташовані безпосередньо біля кордону України.

"Я не впевнений, що Олександр Григорович є самогубцем і готовий піти на ризики такого рівня", - вважає ексспікер Генштабу.

Він не виключає певних провокацій та дій з боку ДРГ. Однак вони не будуть трансформовані в масштабні наступи, оскільки Лукашенко навряд чи наважиться піти на такі безперспективні та нераціональні дії.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ризик наступу РФ на Київ

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан вважає, що Олександр Лукашенко однозначно не дозволить, щоб бойові дії розпочалися з його території, оскільки в цьому разі "ляже" білоруська економіка.

"За великим рахунком, білоруський напрямок для нас зараз безпечний. Частина Чернігівської області межує з Росією в районі Клинців та Климово - Брянська область. Інша частина Чернігівщини межує з Білоруссю. А Київська - вся з Білоруссю. Загрози наразі немає", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко також заявив, що наразі немає ознак підготовки країни-агресора РФ до повторного наступу на Київ. Однак складно передбачити, де будуть російські окупаційні війська через три-чотири місяці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готується до можливого наступу РФ. За його словами, досі столиця залишається мішенню для Путіна. Мер міста акцентував увагу на тому, що Україна потребує негайної військової допомоги від Заходу.

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