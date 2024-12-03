Мирні переговори України з РФ: у НАТО висунули несподівану пропозицію

Основне:
- Київ може відкласти переговори з Москвою
- Україна сама вирішує, коли вона готова почати переговори
До постачання західними партнерами достатньої кількості необхідної допомоги Україна може відкласти будь-які мирні перемовини з країною-агресором РФ, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
В Альянсі хочуть допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і здобути сильнішу позицію на перемовинах, ідеться в матеріалі видання The New York Times.
Рютте вважає, що Україна сама вирішує, коли вона готова почати переговори з Росією про закінчення війни, повномасштабна фаза якої триває вже майже три роки.
Генсек НАТО закликав членів Альянсу активізувати постачання зброї, боєприпасів і протиповітряної оборони в Україну після сигналів про те, що Дональд Трамп може забезпечити швидке припинення вогню, яке, як побоюються офіційні особи в Києві, буде сприятливим для Росії.
"Переконайтеся, що Україна має те, що їй потрібно, щоб говорити з позиції сили, коли почнуться мирні переговори (з РФ, - ред.)", - сказав Рютте.
Генсек НАТО також наполіг, що Україні варто надати більше військової допомоги, а в самому блоці менше дискутувати про те, якими могли б бути переговори України та Росії.
Переговори щодо завершення війни - останні новини за темою
Нагадаємо, у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України. Майк Волтц заявив про бажання посадити за стіл переговорів обидві сторони.
Раніше повідомлялося про генерала у відставці Кіта Келлога, який став спецпредставником Дональда Трампа для переговорів для досягнення миру в Україні. План Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості американської зброї тільки в разі згоди на мирні переговори з Росією.
Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.
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Мирні переговори України та Росії
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