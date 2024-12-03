Мирні переговори України з РФ: у НАТО висунули несподівану пропозицію

НАТО хоче допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і отримати перевагу.

https://glavred.net/world/mirnye-peregovory-ukrainy-s-rf-v-nato-vydvinuli-neozhidannoe-predlozhenie-10619585.html Посилання скопійоване

Марк Рютте зробив заяву про переговори / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основне:

Київ може відкласти переговори з Москвою

Україна сама вирішує, коли вона готова почати переговори

До постачання західними партнерами достатньої кількості необхідної допомоги Україна може відкласти будь-які мирні перемовини з країною-агресором РФ, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

В Альянсі хочуть допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і здобути сильнішу позицію на перемовинах, ідеться в матеріалі видання The New York Times.

відео дня

Рютте вважає, що Україна сама вирішує, коли вона готова почати переговори з Росією про закінчення війни, повномасштабна фаза якої триває вже майже три роки.

Генсек НАТО закликав членів Альянсу активізувати постачання зброї, боєприпасів і протиповітряної оборони в Україну після сигналів про те, що Дональд Трамп може забезпечити швидке припинення вогню, яке, як побоюються офіційні особи в Києві, буде сприятливим для Росії.

"Переконайтеся, що Україна має те, що їй потрібно, щоб говорити з позиції сили, коли почнуться мирні переговори (з РФ, - ред.)", - сказав Рютте.

Генсек НАТО також наполіг, що Україні варто надати більше військової допомоги, а в самому блоці менше дискутувати про те, якими могли б бути переговори України та Росії.

Переговори щодо завершення війни - останні новини за темою

Нагадаємо, у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України. Майк Волтц заявив про бажання посадити за стіл переговорів обидві сторони.

Раніше повідомлялося про генерала у відставці Кіта Келлога, який став спецпредставником Дональда Трампа для переговорів для досягнення миру в Україні. План Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості американської зброї тільки в разі згоди на мирні переговори з Росією.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред