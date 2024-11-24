"Абсолютна м'ясорубка": у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України

Ключове:
- Із січня стартують переговори щодо України
- Війна в Україні схожа на Першу світову
Адміністрація нового президента США займеться темою переговорів щодо України із січня, заявив конгресмен від штату Флорида Майк Волтц, якого Дональд Трамп обрав на посаду свого радника з нацбезпеки.
"Потрібно обговорювати, хто буде за столом переговорів, як посадити обидві сторони і які параметри угоди. Ось над цим працюватиме адміністрація, починаючи з січня", - пояснив він в ефірі Fox News Sunday.
Коментуючи рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни, конгресмен зауважив, що рішення "повинно бути в ширших рамках, щоб покласти край цьому конфлікту".
"Це просто абсолютна м'ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни", - сказав він.
При цьому співрозмовник пояснив, що Трамп "неймовірно стурбований кривавою бійнею" і думає над тим, як відновити мир. Він також вважає, що європейці в цьому процесі точно мають відігравати ключову роль у цьому питанні.
"Ми повинні довести це до відповідального кінця... Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", - додав Волтц.
Раніше у Трампа зробили скандальну заяву з приводу дозволу на далекобійні удари по РФ. Адміністрація Джо Байдена заздалегідь не повідомляла про своє рішення, каже Майк Волтц.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Джо Байден і Дональд Трамп обговорили Україну. Джо Байден і Дональд Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату.
Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.
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"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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