"Абсолютна м'ясорубка": у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України

Майк Волтц заявив про бажання посадити за стіл переговорів обидві сторони.

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Дональд Трамп може почати переговори щодо України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

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Із січня стартують переговори щодо України

Війна в Україні схожа на Першу світову

Адміністрація нового президента США займеться темою переговорів щодо України із січня, заявив конгресмен від штату Флорида Майк Волтц, якого Дональд Трамп обрав на посаду свого радника з нацбезпеки.

"Потрібно обговорювати, хто буде за столом переговорів, як посадити обидві сторони і які параметри угоди. Ось над цим працюватиме адміністрація, починаючи з січня", - пояснив він в ефірі Fox News Sunday.

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Коментуючи рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни, конгресмен зауважив, що рішення "повинно бути в ширших рамках, щоб покласти край цьому конфлікту".

"Це просто абсолютна м'ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни", - сказав він.

При цьому співрозмовник пояснив, що Трамп "неймовірно стурбований кривавою бійнею" і думає над тим, як відновити мир. Він також вважає, що європейці в цьому процесі точно мають відігравати ключову роль у цьому питанні.

"Ми повинні довести це до відповідального кінця... Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", - додав Волтц.

Раніше у Трампа зробили скандальну заяву з приводу дозволу на далекобійні удари по РФ. Адміністрація Джо Байдена заздалегідь не повідомляла про своє рішення, каже Майк Волтц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Джо Байден і Дональд Трамп обговорили Україну. Джо Байден і Дональд Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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