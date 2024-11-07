Перемовини Трампа і Путіна до інавгурації: у Кремлі розкрили деталі

Будь-яка зустріч має бути добре підготовлена, сказав Дмитро Пєсков.

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Путін і Трамп можуть поспілкуватися до інавгурації президента США - Кремль / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Ключові тези Пєскова:

Путін і Трамп можуть поговорити до інавгурації

Кремль не зв'язувався зі штабом Трампа

Агресор Росія припускає контакти глави Кремля Володимира Путіна з новообраним президентом США Дональдом Трампом ще до його інавгурації. Про зустріч поки що не йдеться. Про це заявив кремлівський рупор Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Інтерфакс, він розповів пропагандистам про те, що контакти Путіна і Трампа можливі ще до офіційного вступу американського політика на пост президента США.

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"Воно (спілкування) не виключено. Він (Трамп) же говорив, що він буде дзвонити Путіну в інавгурацію. Є його слова", - вважає Пєсков.

Крім того, як уточнив спікер Кремля, офіційна Москва ще не зв'язувалася з Трампом після виборів.

"Ні. Чому ми повинні зв'язуватися?" - запитав у відповідь Пєсков.

Трамп переміг на виборах президента США / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Чи буде зустріч Трампа і Путіна

Кремлівський чиновник стверджує, що наразі Москва не працює над організацією зустрічі Путіна і Трампа.

"За кожною зустріччю стоїть велика робота на експертному рівні. Поки що цієї роботи немає, але поки що й зарано, з ким там працювати? З адміністрацією Байдена ми не працюємо. Якісь мізерні канали для спілкування технічного є, вони не носять субстантивний характер", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Як повідомляв Главред, раніше колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер припустив, що Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні. Проте Трамп не піде на поступки Путіну.

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Росія не має ілюзій щодо президентства Дональда Трампа, сказав Дмитро Пєсков. За словами кремлівського спікера, риторика політика може змінитися після того, як він зайде в Білий дім.

Офіційна Москва співпрацюватиме з адміністрацією Трампа з позиції своїх так званих національних інтересів, сказали у МЗС РФ. У дипломатичному відомстві додали, що мають намір вибудовувати відносини з Вашингтоном, мовляв, з позиції "досягнення цілей" війни проти України.

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