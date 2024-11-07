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У НАТО зробили прогноз про політику Трампа щодо Альянсу

Андрій Ганчук
7 листопада 2024, 14:52
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Вступ КНДР у війну РФ проти України - нова загроза, якій потрібно протистояти, сказав Марк Рютте.
Трамп, НАТО
Трамп підштовхне країни НАТО витрачати більше грошей на оборону - Рютте / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Марк Рютте:

  • Трамп змусить країни ЄС витрачати більше 2% ВВП на оборону
  • Війська КНДР у Росії - загроза Заходу
  • РФ постачає новітні технології Північній Кореї

Новообраний президент США Дональд Трамп підштовхне країни НАТО до більш посильних витрат на оборону. Союзникам доведеться вкладати більше 2% ВВП. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

У рамках заяви перед початком зустрічі Європейського політичного співтовариства в Будапешті він розповів про те, що означає для України обрання Трампа президентом США.

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"Він (Дональд Трамп) підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону", - зауважив Рютте.

Рютте погодився з критикою Трампа на адресу Європи, пов'язаною з необхідністю збільшити витрати на оборону. Риторика Трампа змусить країни Альянсу витрачати понад 2% ВВП на військові витрати.

Загроза від КНДР

Також генеральний секретар НАТО висловив бажання працювати разом із Трампом для того, щоб протистояти "новим небезпечним загрозам", які пов'язані з підключенням КНДР до війни РФ проти України.

"Це стає дедалі більшою загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до Північної Кореї", - наголосив Марк Рютте.

У НАТО зробили прогноз про політику Трампа щодо Альянсу
Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР на війні РФ і України - новини за темою:

Як повідомив Главред, Сили оборони України днями завдали удару по північнокорейських військах у Курській області. Інформацію підтвердили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

ЗСУ зіткнулися в боях із військовими КНДР у Курській області, повідомили журналісти Reuters. За їхніми відомостями, бій відбувся 4 листопада.

Росія має намір сформувати 5 батальйонів із військових КНДР, зазначила в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшиннікова. Згідно з її відомостями, 12 тисяч північнокорейських солдатів проходять навчання на п'яти полігонах у Східному окрузі РФ.

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