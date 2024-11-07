Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

Головне із заяви історика Метьюза:
- План Трампа не сподобається багатьом українцям
- Президентство Трампа вказує на завершення війни
- РФ може зберегти контроль над захопленими територіями
Президентство Дональда Трампа у США вказує на початок завершення розв'язаної Росією війни проти України. План Трампа, ймовірно, передбачає збереження контролю російських окупантів над захопленими територіями. Про це заявив британський історик і журналіст Оуен Метьюз.
У своїй статті для The Spectator він розповів про те, що українці можуть по-різному поставитися до реалізації потенційного плану Трампа.
"Для багатьох українців такий результат стане зрадою їхньої боротьби, ударом у спину з боку Заходу, який посіє десятиліття гніву та обурення. Проте для інших швидке завершення конфлікту, перш ніж буде втрачено ще більше землі та загинуть десятки тисяч молодих українців, є кращою надією на порятунок гідного майбутнього для їхньої країни, перш ніж їхню інфраструктуру, економіку та ціле покоління буде повністю знищено", - вважає Метьюз.
На думку журналіста, Україна і РФ нібито ведуть перемовини у Катарі щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі, але діалог невдалий. Російські окупанти можуть зробити так, що населені пункти взимку будуть непридатними для життя.
Як обирають президента США
Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.
Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.
Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.
"Зрештою, враховуючи, що практичні шанси України на повернення втрачених територій близькі до нуля, важко побачити різницю між остаточною угодою, яку уклала б Гарріс, і тією, яку, ймовірно, укладе Трамп. На столі стоїть де-факто, а не де-юре поділ України вздовж лінії контролю - де б вона не проходила на момент укладення перемир'я - плюс гарантії безпеки для України, але не пов'язані з повноправним членством у НАТО", - наголосив Оуен Метьюз.
Можливі плани Трампа щодо завершення війни - новини за темою:
Як повідомляв Главред, ще до інавгурації Трамп може провести перемовини з Росією, за підсумками яких Україні нададуть план завершення війни.
І якщо Київ не погодиться, Штати можуть припинити військову підтримку.
Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні, вважає колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. На його думку, Трамп навряд чи погодиться піти на поступки Путіну.
Президентство Трампа вплине на політику США щодо підтримки України, вважають журналісти The New York Times. Є побоювання, що Трамп наполягатиме на невигідному для Києва сценарії завершення війни.
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