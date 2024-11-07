Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі

Українці можуть по-різному поставитися до плану Трампа щодо завершення війни.

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План Трампа може включати збереження Росією контролю над окупованими територіями - історик / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви історика Метьюза:

План Трампа не сподобається багатьом українцям

Президентство Трампа вказує на завершення війни

РФ може зберегти контроль над захопленими територіями

Президентство Дональда Трампа у США вказує на початок завершення розв'язаної Росією війни проти України. План Трампа, ймовірно, передбачає збереження контролю російських окупантів над захопленими територіями. Про це заявив британський історик і журналіст Оуен Метьюз.

У своїй статті для The Spectator він розповів про те, що українці можуть по-різному поставитися до реалізації потенційного плану Трампа.

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"Для багатьох українців такий результат стане зрадою їхньої боротьби, ударом у спину з боку Заходу, який посіє десятиліття гніву та обурення. Проте для інших швидке завершення конфлікту, перш ніж буде втрачено ще більше землі та загинуть десятки тисяч молодих українців, є кращою надією на порятунок гідного майбутнього для їхньої країни, перш ніж їхню інфраструктуру, економіку та ціле покоління буде повністю знищено", - вважає Метьюз.

На думку журналіста, Україна і РФ нібито ведуть перемовини у Катарі щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі, але діалог невдалий. Російські окупанти можуть зробити так, що населені пункти взимку будуть непридатними для життя.

Трамп виграв президентські вибори у США / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

"Зрештою, враховуючи, що практичні шанси України на повернення втрачених територій близькі до нуля, важко побачити різницю між остаточною угодою, яку уклала б Гарріс, і тією, яку, ймовірно, укладе Трамп. На столі стоїть де-факто, а не де-юре поділ України вздовж лінії контролю - де б вона не проходила на момент укладення перемир'я - плюс гарантії безпеки для України, але не пов'язані з повноправним членством у НАТО", - наголосив Оуен Метьюз.

Можливі плани Трампа щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, ще до інавгурації Трамп може провести перемовини з Росією, за підсумками яких Україні нададуть план завершення війни.

І якщо Київ не погодиться, Штати можуть припинити військову підтримку.

Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні, вважає колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. На його думку, Трамп навряд чи погодиться піти на поступки Путіну.

Президентство Трампа вплине на політику США щодо підтримки України, вважають журналісти The New York Times. Є побоювання, що Трамп наполягатиме на невигідному для Києва сценарії завершення війни.

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