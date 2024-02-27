Медведєва 'порвало' від пропозиції Макрона ввести в Україну війська НАТО

До слова, ідею Макрона всередині НАТО не підтримали.

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Макрон, крім іншого, передрік війну РФ з НАТО через пару років / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот відео

Дмитро Медведєв не зміг залишитися осторонь від розмови, що спалахнула всередині НАТО, щодо варіанту введення в Україну своїх військ.

І хоча низка "натівських" лідерів, зокрема й німецький канцлер Олаф Шольц, вже встигли публічно відкинути представлену напередодні пропозицію Еммануеля Макрона щодо військового втручання у війну РФ і України, Медведєв продовжив у традиційному хамському стилі погрожувати Заходу широкомасштабною агресією.

Медведєв, якому самому в Європі вже пропонували пройти лікування у психіатра, звинуватив Макрона, що у того, мовляв, "сталося нетримання мови".

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Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв-президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року-заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних Центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України та міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває у розшуку СБУ за звинуваченнями у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України.

У своєму "повідомленні" Медведєв паралельно опосередковано пригрозив французькому лідеру.

"Він заявив, що Європі для безпеки потрібна поразка Росії, а тому слід відправити українцям (неценз. - Главред) в Києві ракети великої дальності і розглянути питання введення в зону "СВО" (так росіяни називають російсько-українську війну - Главред) військ окремих держав НАТО. Не береже себе володар ордена Почесного легіону. Або раціон час змінити: устриці і шампанське - річ хороша, але ж не хлопчик вже. Словесне нетримання (неценз. - Главред) в його віці небезпечне", - висловився Медведєв.

Що сказав Макрон

Під час українського саміту в Парижі 26 лютого французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все" , - заявив Макрон.

Потім він оголосив про коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності, заявивши, що "країни НАТО повинні бути готові до нападу РФ за кілька років".

"Я зазначив, що більш-менш усі країни, представлені за цим столом, сказали... що загальний консенсус полягав у тому, що ми повинні бути готові за кілька років до нападу Росії на (ці) країни", - сказав президент Франції.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг різко спростував інформацію про можливу відправку військ НАТО в Україну.

"Союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робили це з 2014 року і активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України", - сказав він.

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