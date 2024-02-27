Україну накриє антициклон: синоптик сказала, де буде +17, а де морози

У частині областей України температура буде вже по-справжньому весняною, але в деяких регіонах ще будуть мінуси.

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Погода в Україні – синоптик сказала, де буде +17, а де морози/ unsplash.com

Погода в Україні у середу, 28 лютого, у більшості областей відзначиться по-справжньому весняними температурами. Потепління буде спричинене антициклоном.

Лише у східних областях вночі подекуди можуть бути морози, але невеликі. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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Упродовж 28 лютого температура повітря становитиме +7…+12 градусів, на заході +10…+17 градусів, на сході трохи свіжіше, +4…+7 градусів.

"Вітер завтра південно-східний, помірний. У середу повсюди в Україні очікується суха погода антициклонального характеру та багато сонця", – розповіла синоптик.

У Києві 28 лютого опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, помірний. Найближчої ночі у столиці України буде від 0 до +2 градусів, на околицях до -1, завтра вдень близько +10 градусів.

"Надалі в Україні суха погода триватиме. Дощів зовсім не видно. Температура повітря десь така і буде – тепліше на заході, холодніше на сході, загалом в межах +7+12 градусів", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 28 лютого/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик розповіла, якою погодою почнеться весна – після 5 березня буде температурний "сюрприз". На початку березня погодні умови нагадуватимуть ті, які є зараз, але вже після декількох перших днів весни температурний фон неприємно здивує.

Нагадаємо, синоптики назвали дати потепління і розповіли, коли настане метеорологічна весна. В Україні починається потепління, скоро температура підніметься до +15 градусів. Але холод ще повертатиметься.

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