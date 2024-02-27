Країни НАТО повинні бути готові до нападу РФ через кілька років - Макрон

За словами Макрона, всі лідери на зустрічі в Парижі погодилися з тим, що не хочуть вступати у війну з "російським народом".

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Еммануель Макрон заявив, що НАТО має бути готове до нападу РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Стратком ЗСУ

Країна-агресор Росія може атакувати країни НАТО у найближчі кілька років - про це свідчать дії Москви в останні тижні. Таку заяву озвучив президент Франції Еммануель Макрон на неформальному саміті на підтримку України в Парижі 26 лютого.

Макрон заявив, що Росія не повинна та не може виграти цю війну. За його словами, на карту поставлена безпека Європи, передає Euractiv.

"Я зазначив, що більш-менш всі країни, представлені за цим столом, сказали... що загальний консенсус полягав у тому, що ми повинні бути готові через кілька років до нападу Росії на (ці) країни", - сказав президент Франції. відео дня

При цьому, за словами Макрона, всі лідери згодні з тим, що не хочуть вступати у війну з "російським народом".

Також вони висловили намір і надалі стримувати ескалацію, як це відбувалося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про що ще сказав Макрон на Паризькій конференції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправку західних військ в Україну в майбутньому не можна "виключати", але" сьогодні немає консенсусу " з цього питання. Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася в Парижі.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все" , - заявив Макрон.

Французький лідер також заявив, що країни-союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.

Паризька конференція з надання допомоги Україні З ініціативи президента Франції в Парижі 26 лютого зібралися близько 20 глав європейських держав і урядів, а також представники США і Канади. У зустрічі також взяв участь і канцлер Німеччини. Президент України Володимир Зеленський приєднався до учасників консультацій в Єлисейському палаці по відеозв'язку. Метою Паризької конференції були не стільки нові гарантії поставок зброї, скільки підвищення ефективності вже обіцяної військової допомоги, зокрема з навчання українських солдатів, і питань посилення кіберзахисту. Як писало агентство AFP, учасники конфренції поставили за мету знайти способи збільшити допомогу Києву, щоб "адаптувати її до українських потреб".

Ризик війни Росії і НАТО

Останнім часом в Європі все частіше звучать попередження про те, що Росія може спробувати атакувати НАТО в найближче десятиліття.

У розвідці Данії заявили, що РФ має намір " використовувати свою військову міць, щоб кинути виклик країнам НАТО". Поки що немає ознак того, що РФ хоче спровокувати військовий конфлікт з Північноатлантичним альянсом. Але Росія може піти на інший крок.

Зокрема, для тиску на інші країни Росія може вдатися до дій, які порушують раніше досягнуті домовленості та міжнародні національні правила, але які будуть нижче "порога статті 5", тобто ситуації, в якій Альянс повинен буде відповісти військовим шляхом.

Колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник в запасі Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що в РФ вже циркулюють чутки, згідно з якими окупанти можуть піти в наступ в Україні, щоб спробувати переламати хід війни. Якщо Захід не озброїть Україну, через кілька років може вибухнути війна Москви і НАТО.

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