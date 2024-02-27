'НАТО введе свої війська в Україну': Столтенберг різко спростував цю інформацію

Столтенберг наголосив, що союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку.

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НАТО не відправить свої війська в Україну / колаж: Главред, фото: НАТО, 53 окрема механізована бригада

Президент Франції Еммануель Макрон 26 лютого заявив, що країни-члени Альянсу розглядають можливість введення військ в Україну. Однак, генеральний секретар Єнс Столтенберг спростував цю інформацію.

За його словами, НАТО надає величезну підтримку нашій державі, проте введення військових Північноатлантичного Альянсу не буде, передає Associated Press.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечив слова Еммануеля Макрона про можливість введення військ на територію Україн для її захисту.

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"Союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робили це з 2014 року і активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України", - сказав він.

Нагадаємо, що глава Офісу президент Андрій Єрмак розповів, коли Україна може отримати запрошення до НАТО. Для сприяння і просування питання щодо членства України в НАТО було створено Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції.

У Лукашенка вибухнули погрозою збивати авіацію НАТО і назвали "умову". У підконтрольній агресору Росії республіці Білорусь заявили, що військової авіації Північноатлантичного альянсу біля її кордонів, мовляв, стало більше.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

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