Макрон оголосив про коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності

Раніше були створені вже вісім коаліцій. Вони присвячені постачанню різних видів озброєння. Нова, анонсована лідером Франції, стала дев'ятою.

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Еммануель Макрон закликав європейців "виробляти більше" боєприпасів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності. Про це він розповів після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася в Парижі.

Як пише французьке виданняLe Monde, за словами Макрона, було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет і бомб середньої та великої дальності".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", — сказав Макрон.

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Французький лідер закликав європейців "виробляти більше".

Макрон також нагадав, що раніше створили вже вісім коаліцій. Вони присвячені постачанню різних видів озброєння. Нова – анонсована 26 лютого – стала дев'ятою.

Паризька конференція з надання допомоги Україні З ініціативи президента Франції в Парижі 26 лютого зібралися близько 20 глав європейських держав і урядів, а також представники США і Канади. У зустрічі також взяв участь і канцлер Німеччини. Президент України Володимир Зеленський приєднався до учасників консультацій в Єлисейському палаці по відеозв'язку. Метою Паризької конференції були не стільки нові гарантії поставок зброї, скільки підвищення ефективності вже обіцяної військової допомоги, зокрема з навчання українських солдатів, і питань посилення кіберзахисту. Як писало агентство AFP, учасники конфренції поставили за мету знайти способи збільшити допомогу Києву, щоб "адаптувати її до українських потреб".

Поставка Україні ракет великої дальності

В України є шанси отримати необхідну далекобійну зброю. Це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Адміністрація президента США Джо Байдена після кількох місяців прохань українських офіційних осіб працює над тим, щоб надати Києву потужні балістичні ракети великої дальності. Про це повідомляє портал NBC News з посиланням на власні джерела.

Якщо Конгрес США схвалить законопроект допомоги для України, то в одному з перших пакетів будуть ракети ATACMS великої дальності, які здатні вразити тимчасово окупований Крим, писали американські ЗМІ.

Дефіцит боєприпасів у ЗСУ

На початку лютого видання Forbes писало про те, що українська артилерія зараз відчуває сильний снарядний голод на війні. Ситуація зі снарядами останнім часом кардинально змінилася: якщо влітку 2023 року можна було говорити про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз у окупантів майже п'ятикратна перевага.

Журналіст Фредерік Плейтген, який відвідав позиції Сил оборони України поблизу Бахмута, повідомив, що українські військові відчувають гостру нестачу боєприпасів на фронті. Бійці кажуть, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

Британський уряд вирішив витратити протягом наступного року 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю і активізацію ланцюжків поставок для виробництва снарядів. Новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "критично важливі для ведення війни".

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