У Єврокомісії порадили Медведєву звернутися до психіатра

Російського політика назвали "вічним номером два".

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У Європі жорстко принизили Медведєва: вічний номер два / Колаж Главреда, фото: Вікіпедія, Public Domain Pictures

Речник Єврокомісії з питань закордонних справ Пітер Стано порадив заступнику голови Радбезу Росії Дмитру Медведєву звернутися за психіатричною допомогою. Напередодні скандальний російський політик заявив, що саме на Києві окупаційні війська мають "зупинитися".

"Хоча приємно, що ця людина, про яку ви згадали, публічно ділиться з нами діагнозом про свій психічний стан, єдине, що ми можемо сказати, це те, що ми можемо лише порекомендувати їй консультацію та психіатричну допомогу", - сказав Стано у коментарі 24 каналу.

При цьому Стано зазначив, що у Єврокомісії не реагують на дивні висловлювання, особливо тих, хто "відчайдушно шукає уваги, хоча є вічним номером два".

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За його словами, Медведєв навряд зможе отримати медичну допомогу, оскільки "Росія витрачає мільярди на незаконну війну в Україні й навряд чи може дозволити собі інвестувати у соціальні сфери".

Врешті, підсумував Стано, Євросоюз "робить усе можливе", щоб надавати Україні більше (зброї) і швидше не тільки, скільки потрібно, "але й чого б це не коштувало".

Що сказав Медведєв

Напередодні Медведєв вкотре заговорив про приєднання українського міста Одеси і ненароком пригрозив застосуванням ядерної зброї. Зокрема, політик заявив, що в Росії зачекалися "повернення Одеси" в Російську Федерацію і заявив про історичну приналежність міста до країни-агресора.

З-поміж іншого, він вкотре додав, що загроза застосування ядерної зброї реальна і велика, а отже - потрібно зробити все для того, щоб цей сценарій не став реальністю.

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