Путін - 'шизофренік', а Медведєв 'злетів з катушок': депутат РФ про 'божевільність' верхівки Кремля

Депутат Держдуми РФ розповів про божевільну кремлівську верхівку / Reuters

Кремлівська верхівка божеволіє. Навіть сам заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв "з'їхав з котушок". Про це заявив депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков в ефірі FreeДом.

Він нагадав про те, як Медведєв написав пост про сумнів у державності Грузії, а потім видалив його.

"Тобто у них абсолютно там з'їхалися мізки. Це явно може бути в тому числі результатом якогось терапевтичного впливу, якогось курсу лікування", - сказав Гудков.

Депутат вважає, що у Путіна є маніакальна ідея помститися Україні та "підкорити" її. При чому, на його думку, саме ця ідея змінила частину його оточення. Гудков порівнює Путіна з людьми, у яких шизофренія.

"Вони (оточення Путіна - Главред.) теж не в адекваті, вони, можливо, адекватніші за Путіна, оскільки ідея війни з Україною - це особиста ідея Путіна. Вона сиділа у нього в голові багато років і ось потім реалізувалася... Це якийсь психіатричний синдром, тому що ось ми знаємо з вами, що шизофреніки створюють ілюзії, потім в цю ілюзію свято вірять як у непохитну істину. Ось щось схоже відбувається з цими людьми", - додав депутат.

Гудков прямо не сказав про те, що у Медведєва є алкогольна залежність, однак він на це натякнув.

"Він такий рихленький, дрябленький, чесно кажучи, для його віку", - каже Гудков.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Дмитро Медведєв, який зараз займає пост заступника голови російського Радбезу, загруз у пияцтві, написав масу прощальних передсмертних записок і збирався вчинити суїцид. Тим не менш його зупинило оточення.

Трохи раніше психолог Олена Шершнева проаналізувала біографію Медведєва і помітила в ньому риси маніяка. За словами фахівця, на формування його психіки вплинули дві жінки - мати і дружина.

Інші новини: